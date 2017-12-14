Троих пропавших без вести в Кемерово нашли живыми

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что трое из 67 числившихся пропавшими без вести после пожара в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово найдены живыми.

«Таким образом, в настоящее время следствие располагает заявлениями о пропаже и гибели 64 человек во время пожара в ТРЦ», – передает сообщение Петренко ТАСС.

Напомним, при пожаре в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» погибли 64 человека.

В МЧС сообщали, что пропавших без вести нет.