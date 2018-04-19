Захарова зачитала письмо-извинение Лаврову от простого немца

В ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова процитировала письмо, адресованное Сергею Лаврову от немецкого мужчины, который назвал поведение немецкого правительства в отношении России ложным и бесчестным.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прочла письмо, адресованное главе МИД Сергею Лаврову. Захарова подчеркнула, что таких писем приходят сотни. Видео опубликовано на YouTube издания «Комсомольская правда».

«Уважаемый Сергей Викторович! Я хочу извиниться за враждебное поведение немецкого правительства и других стран в официальных отношениях с вами и Россией. Я считаю такое поведение ложным, бесчестным и трусливым. Продолжайте вашу ясную политику, желаю успеха», – процитировала Захарова, добавив, что там есть и личные пожелания Лаврову.

Она отметила, что письмо написал Георг Клем. «Мне 54 года, я настоящий немец, мужчина, католик», – прочла Захарова.

По ее словам, это очень показательная история.