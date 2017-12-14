Использование детских колясок в метро планируется запретить

Минтранс разработал новые правила пользования метрополитеном, согласно которым детей в колясках в метро провозить запрещено.

«Пассажирам, находящимся в вагоне поезда, на эскалаторах, станциях и межстанционных переходах, запрещается перевозить детей в детских колясках», – сообщается в документе, опубликованном на сайте проектов нормативных правовых актов. Сейчас действуют правила, согласно которым пассажирам запрещено перевозить детей в колясках только на эскалаторах.

Проект закона также запрещает провозить в метро велосипеды – за исключением складных, упакованных в чехлы, размеры которых не превышают размеров ручной клади. Нельзя провозить и животных вне клеток с глухим дном. Однако в новых правила ничего не сказано о возможности провозить в метро собак в намордниках.

В документе также говорится, что пассажиры обязаны уступать места пассажирам с детьми, людям с инвалидностью и беременным женщинам.

Общественное обсуждение проекта новых правил для метро продлится до 8 мая.