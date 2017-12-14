Россия потребовала в ВТО компенсаций от США

Москва обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО) с требованием к Вашингтону о компенсации за ввозные тарифы на алюминий и сталь, сообщает Reuters со ссылкой на документы организации.

Ранее в ВТО с аналогичным требованием к США обратились Китай, Индия и ЕС, передает ТАСС.

В начале марта Дональд Трамп официально объявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия «в защиту национальной безопасности» США. В Германии заявили, что пошлины США противозаконны. ЕК пообещала ввести торговые меры против США, если пошлины на импорт стали и алюминия коснутся ЕС.

В конце марта Белый дом приостановил введение ввозных пошлин на металлы для Евросоюза и ряда других стран.