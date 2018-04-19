В России резко выросло число приговоров за экстремизм

В России вчетверо выросло число осужденных за репосты, разжигание вражды и призывы к насилию, пишут СМИ.

По данным судебного департамента при Верховном суде за 2017 год, в России растет число осужденных по ст. 280 (публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя), ст. 280.1 (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности), ст. 282 (возбуждение ненависти, вражды, а равно уничижение достоинства человека), ст. 282.1 (организация экстремистского сообщества), ст. 282.2 (организация деятельности организации, запрещенной за экстремизм), ст. 282.3 (финансирование экстремистской деятельности).

По этим статьям в 2017 году были осуждены 604 человека, что в четыре раза больше, чем в 2011-м. При этом 460 осужденных обвинялись по статье 282.

Согласно исследованиям общественной организации «Центр экономических и политических реформ» (ЦЭПР), более 50% осужденных по «экстремистским» статьям составляет молодежь до 25 лет.

Среди них националисты, исламисты, проукраинские активисты. В центре отметили, что антиэкстремистское законодательство широко трактоватует понятие экстремизма, в результате чего под него можно подвести даже публичное несогласие с действующим политическим курсом.

Напомним, 7 марта 2018 года Нагатинский суд Москвы приговорил к двум годам условно активиста и организатора «Русских маршей» Марка Гальперина, признав его виновным в публичных призывах к экстремизму.

В мае 2017 года московский суд приговорил к году и шести месяцам лишения свободы соратника отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова Юрия Екишева за экстремизм.