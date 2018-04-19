ЕКА анонсировало подписание сделки с Россией по исследованию Луны

Европейское космическое агентство (ЕКА) рассчитывает в ближайшее время подписать сделку с «Роскосмосом» о сотрудничестве в исследовании Луны, заявил гендиректор ЕКА Ян Вернер.

С 16 по 19 апреля в Колорадо-Спрингс проходит 34-й ежегодный Космический симпозиум.

«Основное соглашение подписано, я точно не знаю, когда будет подписан следующий шаг... Мы с нашей стороны ожидаем, что (это произойдет – прим. ВЗГЛЯД) как можно скорее», – передает РИА «Новости» слова Вернера.



Он подчеркнул, что соглашение уже утверждено, и ЕКА знает, что необходимо делать. Вернер заявил также, что агентство рассматривает детали того вклада, который они могут внести в лунную миссию, и то, чем оно могло бы заниматься в будущих миссиях.



Он рассказал также, что сотрудничество ЕКА с Россией не изменится из-за антироссийских санкций США.



«Мы в ЕКА как межправительственная организация включаем в себя 22 государства, а также Словению и Канаду, таким образом, 24 государства находятся под одной крышей, и мы вместе работаем с Россией, как мы делали в прошлом, нет никаких изменений», – заявил Вернер.



При этом, по его словам, сотрудничество между ЕКА и США остается неизменным и тесным при администрации президента Дональда Трампа.



«У нас тесное и плодотворное сотрудничество с США, и я не считаю, что это сотрудничество будет затронуто прямо сейчас... К настоящему моменту мы не видим никаких изменений», – сказал Вернер.



Он отметил также, что провел встречи с представителями НАСА и Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) в ходе ежегодного Космического симпозиума в городе Колорадо-Спрингс, и сотрудничество остается таким же, каким было в прошлом.



По словам Вернера, решение о вступлении Украины в ЕКА не будет принято в ближайшем будущем.

«Украина попросила о более близком сотрудничестве, и у нас есть всего несколько контактов с Украиной. Но, конечно, мы должны ответить... мы в процессе обсуждения этого вопроса... Я не думаю, что решение (по этому вопросу – прим. ВЗГЛЯД) будет очень скоро», – сказал Вернер.



Как отметил гендиректор агентства, Украина в прошлом году активно сотрудничала с ЕКА, чтобы стать его членом.



Напомним, ранее и.о. гендиректора НПО им. Лавочкина Сергей Лемешевский заявил, что первый космический аппарат лунной программы «Луна-Глоб» отправится к спутнику Земли в конце 2019 года.