Москва потребовала от ОЗХО раскрыть данные по делу Скрипаля

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва скептически оценивает заявление секретариата ОЗХО по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

«Заявление руководства технического секретариата ОЗХО оцениваем скептически, так как они не стыкуются с теми данными, которые мы получили в результате анализа доклада ОЗХО», – цитирует РИА «Новости» Захарову.

Дипломат отметила, что описанная в заявлении секретариата ситуация с веществом BZ «мягко говоря, спорная». «Поэтому для того, чтобы установить полную картину, нужны анализы всех лабораторий, авторизованных ОЗХО для проведения исследования. Нужно остановить эту игру в «кошки-мышки» и наконец открыть все имеющиеся данные», – добавила она.

Ранее ОЗХО подтвердила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим «высокопробным веществом» (с низким содержанием примесей).

Организация подчеркнула, что определить происхождение вещества невозможно, в докладе не упоминается название «Новичок». Тем не менее, Британия интерпретировала заключение ОЗХО в свою пользу.

На прошлой неделе глава МИД России Сергей Лавров со ссылкой на результаты исследования швейцарского центра заявил, что клиническая картина отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии больше соответствует отравлению веществом BZ. Москва также обратилась в ОЗХО с вопросом, почему информация центра в швейцарском городе Шпиц по инциденту с отравлением Скрипаля и его дочери не была принята во внимание.