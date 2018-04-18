Трамп узнал о вводимых им новых санкциях против России по ТВ

Американский лидер Дональд Трамп узнал о своих планах ввести новые санкции против России из сообщения по телевизору.

«Президент Трамп смотрел телевизор в воскресенье, когда услышал заявление постоянного представителя США в ООН Никки Хейли о том, что он (Трамп) планирует ввести новые санкции против России», – указывает издание, передает RT.

Отмечается, что данное заявление у него «вызвало гнев, так как он не принимал такого решения».

В воскресенье американский постпред при ООН Никки Хейли заявила, что Соединенные Штаты в понедельник готовятся ввести новые санкции против России из-за Сирии. Однако минфин США и Белый дом не подтвердили заявление Хейли. Сама Хейли в ответ опровергла заявление Белого дома о том, что она что-то спутала, говоря о введении новых санкций против России.

В среду российское посольство в Вашингтоне получило уведомление от администрации президента США Дональда Трампа, согласно которому новые санкции в отношении России в ближайшее время не планируются.