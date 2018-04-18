Очевидцы рассказали о нападении на школу в Стерлитамаке

После нападения на школу в Стерлитамаке занятия в учебном заведении отменили, а детей отправили домой, рассказали ученики.

«Паника была, все закончилось. Девочка упала в обморок. Потом нас эвакуировали в пятую гимназию. (Уроков) не будет, я дома», – передает ТАСС слова одного из учеников.

Пользователи соцсетей выкладывают видео после инцидента в школе с нападением. По словам очевидцев, сначала подросток напал с ножом на школьницу, затем она прыгнула в окно, чуть позже в школе произошел пожар. Все дети эвакуированы, находятся на улице, на месте работают пожарные.



Как сообщал ранее источник в правоохранительных органах Башкирии, нападение на учеников произошло в классе, где учатся дети с задержкой психического развития.



При этом в Минздраве Башкирии сказали, что после инцидента госпитализированы четыре человека, в том числе трое детей.

Напомним, ранее глава Башкирии Рустэм Хамитов выехал на место ЧП.