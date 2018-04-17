Fitch оценило живучесть российских банков в условиях санкций

Российские банки способны «переварить» потенциальные потери из-за новых санкций США, сообщает международное рейтинговое агентство Fitch.

Отмечается, что большинство кредитных организаций России имеют существенное залоговое обеспечение или достаточную рентабельность капитала для покрытия убытков, которые могут возникнуть по кредитам попавших под санкции компаний, поэтому немедленного негативного влияния на рейтинги банков не ожидается, передает ТАСС.

Также Fitch отмечает, что если российские банки продолжат вести дела с лицами или компаниями, попавшими в санкционный список, они также могут оказаться под санкциями.

Таким образом, санкции в целом повышают риски российских банков.

Ранее в Fitch отмечала, что санкции США, наложенные на российские компании и отдельных бизнесменов, могут серьезно повлиять на деятельность подпавших под ограничительные меры предприятий. До этого Fitch отозвало рейтинги En+ Group из-за последних санкций Вашингтона, ранее были отозваны рейтинги попавшего в санкционный список «РусАла».

Напомним, 6 апреля министерство финансов США объявило о внесении в санкционный список 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. В минфине США заявили, что американские инвесторы до 7 мая должны избавиться от акций и других ценных бумаг трех российских компаний.