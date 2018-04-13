Fitch предсказал глубокое воздействие санкций США на российские компании

Международное рейтинговое агентство Fitch считает, что санкции США, наложенные на российские компании и отдельных бизнесменов, могут серьезно повлиять на деятельность подпавших под ограничительные меры предприятий.

«Санкции, вероятно, окажут глубокое воздействие на данные компании, которые не смогут совершать сделки в долларах США – стандартной валюте торговли сырьевыми товарами и основной валюте в сделках международной торговли», – цитирует ТАСС заявление Fitch.

В четверг агентство Fitch отозвало рейтинги En+ Group из-за последних санкций Вашингтона в отношении энергетического холдинга, днем ранее были отозваны рейтинги «РусАла».

Напомним, после введения США санкций акции «РусАла» обвалились на 46,9%, бумаги En+ Group рухнули на 41%.