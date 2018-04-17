Роскомнадзор заявил о выявлении способа обхода блокировки Telеgram

Роскомнадзор идентифицировал IP-адреса push-уведомлений, используемых мессенджером Telеgram для обхода блокировки, и разрабатывает в отношении них техническое решение, сообщил глава ведомства Александр Жаров.

«Мы в курсе этой технологии, IP-адреса ее идентифицированы. В настоящее время мы разрабатываем техническое решение в отношении этой технологии обхода блокировок», – цитирует Жарова «Интерфакс».

Push-уведомление – это короткое сообщение, рассылаемое тем или иным сервисом своим пользователям. Данная технология может использоваться для обновления сетевых настроек, в том числе обхода блокировок.

Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать Telegram в России немедленно, не дожидаясь решения по апелляции. Во вторник, 17 апреля, юристы Telegram обжаловали решение в Мосгорсуде.

В Telegram отказались идти на уступки российским спецслужбам, которым администрация Telegram должна была предоставить ключи шифрования. Юристы Telegram сообщили, что выполнить требования ФСБ по технически невозможно.