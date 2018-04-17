Чайка потребовал арестовать счета россиян за границей на 1,3 млрд евро

Генпрокуратура направила в несколько государств запросы на арест банковских счетов подозреваемых граждан России на общую сумму в 1,3 млрд евро, говорится в ежегодном докладе генпрокурора Юрия Чайки для Совета Федерации.

Уточняется, что в 2017 году Генпрокуратура потребовала наложить арест на счета в банках Лихтенштейна, Швейцарии, Сингапура и островов Кука на сумму 1,3 млрд евро, а также «на три объекта недвижимого имущества и движимое имущество во Франции и Испании», – цитирует доклад Чайки «Интерфакс». Запросы уже удовлетворили Франция и Швейцария.

Напомним, ранее Чайка сообщал, что с 2002 года Россия направила в Великобританию запросы на выдачу 61 человека, обвиняемого или осужденного по экономическим статьям. Сумма доказанного ущерба, сказал он, превысила 500 млрд рублей. Позже начальник управления по взаимодействию со СМИ Генпрокуратуры Александр Куренной отмечал, что общий объем похищенных средств превысил 5 трлн рублей.