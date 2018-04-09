Назван реальный объем незаконно выведенных из России в Британию денег

Начальник управления взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что беглые россияне незаконно вывели в Британию до 5 трлн рублей.

Куренный сообщил, что 500 млрд рублей, выведенных из России в Великобританию – это только доказанный ущерб. Общий объем похищенных средств, по его словам, превышает 5 трлн рублей, сообщает «Дождь».

Ранее в пятницу Куренной заявил, что Россия надеется на получение ответа на запрос по делу об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, хотя «надежды не так много».

Накануне генпрокурор Юрий Чайка сказал, что с 2002 года правоохранительные органы России направили в Великобританию запросы на выдачу 61 человека, обвиняемого или осужденного по экономическим статьям. Сумма доказанного ущерба, по словам Чайки, превышала 500 млрд рублей.