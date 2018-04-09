Покушение на Березовского в 2003 году оказалось инсценировкой

Великобритания предоставила Борису Березовскому статус беженца, однако покушение на него в 2003 году было инсценировано, сообщил советник генерального прокурора России Николай Атмоньев.

Атмоньев напомнил, что по результатам расследования представитель британского МВД Хезел Блирз сделала официальное заявление о прекращении расследования в связи с отсутствием объективных доказательств покушения на жизнь Бориса Березовского летом 2003 года в Лондоне. И тем не менее, продолжил представитель российской Генпрокуратуры, глава МВД Британии решил предоставить Березовскому статус беженца и на этом основании отказал России в выдаче беглого олигарха, передает РИА «Новости».

Советник генерального прокурора рассказал, что в СМИ распространялись заявления Березовского, в которых он сообщал, что основанием для получения им убежища стал факт подготовки его убийства в Лондоне.

Атмоньев добавил, что люди из окружения Березовского пытались любыми путями получить убежище в Великобритании, чтобы избежать преследования в России.

Говоря о ситуации с бывшим офицером ФСБ Александром Литвиненко, в Генпрокуратуре сообщили, что он мог дать показания, изобличающие Березовского, передает ТАСС.

В надзорном ведомстве добавили, что российская сторона до сих пор так и не получила документов от Великобритании о смерти Бориса Березовского и ее причинах, несмотря на обязательства Лондона в рамках Конвенции об оказании правовой помощи.

Начальник управления взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры Александр Куренной сказал в свою очередь, что Россия надеется на получение ответа на запрос по делу об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, хотя «надежды не так много».

В ведомстве уточнили, что запрос об оказании правовой помощи по делу об отравлении Скрипалей с 3 апреля находится в МВД Великобритании.

В то же время Генпрокуратура разместила в печатном виде заявление выходца из Казахстана Владимира Терлюка о предоставлении государственной защиты, ряд обращений ведомства в министерство внутренних дел Великобритании, ответы, полученные от центрального органа управления Соединенного Королевства, имеющие отношение к делу Березовского.

В Генпрокуратуре также заявили, что британские власти раскручивают дела Сергея Скрипаля, Бориса Березовского и Александра Литвиненко по одному сценарию – за вбросом обвинений следуют требования антироссийских санкций.