СК начал расследование смерти бизнесмена Пшеничного в СИЗО

Следователи выясняют обстоятельства смерти в петербургском СИЗО бизнесмена Валерия Пшеничного, сообщили в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний.

Следственные органы начали расследование всех обстоятельств инцидента, подробности пока не сообщаются, передает РИА «Новости».

В понедельник СМИ сообщили, что Пшеничный, который содержался в СИЗО-4 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мог погибнуть в результате жестоких пыток.

В феврале сообщалось, Пшеничный, найденный мертвым в СИЗО, покончил с собой.

Напомним, Пшеничный был задержан по подозрению в хищении средств при выполнении госконтракта для Минобороны 16 января. Он подозревался в хищении 100 млн рублей.

Пшеничный был разработчиком важной военной технологии - цифровой модели российской подлодки.