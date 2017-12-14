Макрон назвал себя «ровней Путину»

Президент Франции Эммануэль Макрон считает себя «ровней» российскому коллеге Владимиру Путину, сообщают бельгийские СМИ.

Как передает бельгийский информационный сайт 7sur7, после воскресного интервью ведущему радио RMC Жан-Жаку Бурдену и главе информационно-аналитического интернет-издания Mediapart Эдви Пленелю Макрон пропустил с журналистами стаканчик в компании своих министров, передает RT.

По словам Бурдена, Макрон, беседуя о России с его женой, которая также присутствовала на встрече, заявил: «Я – ровня Путину. И Путин, кстати, меня понимает. А по Сирии я решил ударить для того, чтобы донести до Путина, что мы тоже в этом участвуем. И он такие вещи понимает. Это решение, которое приведёт к миру в Сирии».

Напомним, в ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции.

Президент России Владимир Путин назвал удар западной коалиции по Сирии актом агрессии против суверенного государства.

МИД России заявил, что удар США и их союзников по сирийскому государству является очередной попыткой сместить президента САР Башара Асада.