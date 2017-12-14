Франция похвасталась «результатом» удара по Сирии

Сирия больше не сможет производить химоружие после ракетного удара западной коалиции в субботу, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Французский министр в интервью радиостанции «Франс инфо» сообщил, что США и их союзникам удалось уничтожить «место складирования химического арсенала, центр производства и исследовательский центр», передает ТАСС.

В ответ на вопрос радиостанции о том, сможет ли Сирия теперь производить химическое оружие, Ле Дриан заявил: «Все заставляет нас думать, что нет».

Напомним, в ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции.

Во время атаки по Сирии применялись Tomahawk («Томагавк») и новейшие американские высокоточные крылатые ракеты класса «воздух-поверхность» AGM-158 JASSM.