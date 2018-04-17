Торговый центр загорелся в Архангельске

Возгорание произошло в архангельском торговом центре «Фокус», сообщает региональное ГУ МЧС.

Видео с места происшествия приводит «Пятый канал» в Twitter:

Открытое горение удалось быстро локализовать и ликвидировать, жертв и пострадавших нет, передает РИА «Новости».

Отмечается, что из здания вывели шесть человек. В данный момент продолжается проливка конструкций.

Сообщается, что сгорела кровля ТЦ на площади около 300 кв. метров. Причина пожара пока не установлена.

Напомним, в марте в результате крупного пожара в ТРК «Зимняя вишня» погибли 64 человека. После этого в России прошли проверки в ряде ТЦ и ТРК, в результате которых выяснилось, что у 50% объектов имеются нарушения требований пожарной безопасности.