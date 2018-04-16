Могерини пожаловалась на «злонамеренные действия» России

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что в отношениях ЕС и России якобы присутствуют «злонамеренные действия» Москвы, причем ситуации повторяются в различных областях.

В качестве примеров она назвала ситуации на Украине, в Крыму и в Сирии, а также «дезинформацию, гибридные угрозы, злонамеренные действия в интернете».

«Все меньше и меньше места для свободы слова и уважения прав человека», – приводит ее слова «Интерфакс».

Могерини заявила, что инцидент Солсбери показал необходимость защиты Евросоюза, в частности, от гибридных угроз.

В контексте отношений с Россией Могерини отметила, что ЕС нацелен на помощь гражданскому обществу, работу с молодежью.

Отметим, что совсем недавно входящие в ЕС Великобритания и Франция участвовали в ракетном ударе по территории суверенного государства – Сирии – без санкции ООН. А в 2016 году Европарламент принял резолюцию о борьбе с российскими СМИ.