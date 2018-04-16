Мэр Неаполя возмутился приближением к городу подлодки США

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Восхождение Ходорковского стало наиболее яркой страницей беспредела 90-х

Государство должно было заработать на приватизации нефтянки, но в итоге еще и приплачивало олигархамФото: Машков Юрий/ТАСС
Ровно 25 лет назад была создана нефтяная компания «ЮКОС». Всего за несколько лет ее владелец Михаил Ходорковский стал самым богатым человеком России. Дальнейшее общеизвестно и не стоит внимания. Однако о том, как именно появился на свет его нефтяной гигант, необходимо помнить. В первую очередь для того, чтобы столь позорные события нашей истории никогда не повторились. Подробности...
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Контрсанкциям России нужно избежать бумеранга

Прекращение поставок в США ракетных двигателей РД-180 станет потерей для РоссииФото: nasa.gov
«Надо понимать, что никакой симметрии в экономике, к сожалению, быть не может. По поводу ответов российской стороне надо фантазировать в других сферах», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. По его мнению, к законопроекту о контрсанкциях пока стоит относиться как к рамочному: надо действовать прагматично, избегать шагов, которые в результате прилетят бумерангом обратно. Подробности...
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Ночной полет над морем оказался слишком сложным для асов «Камова»

Вертолет Ка-29 зарекомендовал себя как надежная машина с простым управлениемФото: Павел Львов/РИА Новости
Летчик-испытатель фирмы «Камов» Виталий Лебедев, который погиб при падении Ка-29, был профессионалом высочайшего класса. На это обратил внимание известный испытатель вертолетов, комментируя трагический инцидент на испытаниях десантного корабля «Иван Грен». Что привело к падению боевого вертолета – технические проблемы, ошибки экипажа или иная причина? Подробности...
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Результаты атаки на Сирию должны заставить Трампа задуматься

В США теперь могут сколько угодно надувать щеки, но практически нулевой результат атаки на Сирию в какой-то момент дойдет и до ТрампаФото: Yang Chenglin/Zuma/Global Look Press
Удар американской коалиции по целям в Сирии превратился в фарс, который теперь станет очередным мифом западной пропаганды. Американская сторона говорит об успешном поражении целей – да только дело в том, что этих целей попросту никогда не существовало. С военной точки зрения это даже больший провал, чем могли мечтать самые отъявленные противники американского оружия. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Вершителями судеб мира становятся всевозможные «белые каски»

Алексей Чадаев, директор Аналитического центра «Московский регион» (АЦМР)
Основная линия атаки глобального агитпропа на российскую позицию защиты национальных суверенитетов такая. Суверенитет – это ширма, позволяющая диктаторам делать что угодно. В этом всем даже есть некоторое здравое зерно. Подробности...

CША послали сигнал всем потенциальным друзьям Москвы

Игорь Димитриев, политический эмигрант
Пока вы все заняты подсчетами недолетевших «Томагавков», я вам подскажу смысл демонстративного ракетного удара по Сирии. Психологический эффект от атаки неприятный. Сирия уже точно не будет такой как раньше. Подробности...
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«Отложенный ответный ход» Москвы вызывает беспокойство не только в США

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Захочет ли нарастившее мускулы право-популистское движение идти на дно вместе с адептами «моральных бомбардировок» и с самим Дональдом Трампом, если он ради демонстрации «крутизны» откажется от предвыборных обещаний? Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Названа победительница «Мисс Россия – 2018»

      Титул «Мисс Россия – 2018» получила представительница Чувашской Республики Юлия Полячихина. Девушке 18 лет, она учится на первом курсе факультета журналистики ЧГУ. За победу в конкурсе Юлия получила приз в 3 млн рублей, новый автомобиль и корону из белого золота, бриллиантов, рубинов и сапфиров
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      Сирия отразила нападение США (фото)

      США, Великобритания и Франция провели один из самых массированных ракетных обстрелов Сирии за последние годы. В операции были задействованы корабли и стратегическая авиация. Однако больше половины ракет были уничтожены средствами ПВО еще на подлете
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      НАТО провело учения вблизи российских границ

      В Латвии недалеко от города Даугавпилса прошли совместные учения итальянских и местных военных в рамках программы Enhanced Forward Presence, которая заключается в размещении НАТО своих контингентов по линии соприкосновения с Россией
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          Мэр Неаполя возмутился приближением к городу подлодки США

          16 апреля 2018, 21:19

          Текст: Антон Касс

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          Мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис обратился к командующему городским портом в связи с присутствием на рейде у берегов атомной подлодки США, которая нанесла удар по Сирии.

          «Я узнал, что 20 марта американская атомная подводная лодка John Warner встала на рейд в гавани нашего города. Я также прочитал приказ, который вы издали для обеспечения необходимых мер безопасности и навигации. В этой связи я хотел бы отметить, что по моей инициативе 23 сентября 2015 года была утверждена резолюция, в соответствии с которой неаполитанский порт был объявлен «безъядерной зоной», – цитирует РИА «Новости» заявление Луиджи Де Маджистриса.

          Он также отметил, что власти города хотели бы, чтобы обладающие подобными возможностями структуры не разрешали подобным кораблям входить в порт Неаполя, «исходя из принципов политики разоружения, мира, борьбы с ядерным оружием, а также в связи с угрозой системе гражданской обороны», которую эти суда несут городу в случае ЧП.

          В документе говорится о желании городских властей запретить «швартовку и остановку любого плавательного средства на атомном ходу или обладающего ядерным вооружением».

          В связи с этим мэр Неаполя попросил контр-адмирала Артуро Фараоне учитывать для «аналогичных будущих ситуаций», что упомянутая резолюция направлена на «признание нежелательными транзита и пребывания судов с подобными характеристиками в водах нашего города».

          Известно что письмо мэра итальянского города морскому офицеру было направлено на прошлой неделе, еще до ударов США и их союзников по Сирии. По словам Де Маджистриса, тот факт, что после рейда на итальянском побережье подлодка отправилась на операцию в Сирии, укрепляет справедливый характер его обращения.

          В ответ на обращение мэра Артуро  Фараоне заявил, что вопросы прибытия и остановки иностранных военных судов не находятся в компетенции руководства порта, который подчиняется министерству транспорта Италии. При этом контр-адмирал проинформировал, что подлодка США так и не зашла в порт, оставаясь на расстоянии шести километров от берега.

          Крылатые ракеты США по целям в Сирии с борта USS Warner были запущены 14 апреля, когда США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые якобы используются для производства химоружия. По данным российского Генштаба, атаку частично отбили сирийские ПВО. При этом в США заявили, что ракеты достигли своих целей, и ни одна из них сбита не была.


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