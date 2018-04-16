Мэр Неаполя возмутился приближением к городу подлодки США

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НОВОСТЬ ЧАСА:Решение Трампа резко подняло рубль
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Восхождение Ходорковского стало наиболее яркой страницей беспредела 90-х
Контрсанкциям России нужно избежать бумеранга
Ночной полет над морем оказался слишком сложным для асов «Камова»
Результаты атаки на Сирию должны заставить Трампа задуматься
К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений
Вершителями судеб мира становятся всевозможные «белые каски»
Алексей Чадаев, директор Аналитического центра «Московский регион» (АЦМР)
Основная линия атаки глобального агитпропа на российскую позицию защиты национальных суверенитетов такая. Суверенитет – это ширма, позволяющая диктаторам делать что угодно. В этом всем даже есть некоторое здравое зерно. Подробности...
CША послали сигнал всем потенциальным друзьям Москвы
Игорь Димитриев, политический эмигрант
Пока вы все заняты подсчетами недолетевших «Томагавков», я вам подскажу смысл демонстративного ракетного удара по Сирии. Психологический эффект от атаки неприятный. Сирия уже точно не будет такой как раньше. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
«Отложенный ответный ход» Москвы вызывает беспокойство не только в США
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Захочет ли нарастившее мускулы право-популистское движение идти на дно вместе с адептами «моральных бомбардировок» и с самим Дональдом Трампом, если он ради демонстрации «крутизны» откажется от предвыборных обещаний? Подробности...
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Выборы президента России онлайн
Обсуждение: 38 комментариев
Названа победительница «Мисс Россия – 2018»
Титул «Мисс Россия – 2018» получила представительница Чувашской Республики Юлия Полячихина. Девушке 18 лет, она учится на первом курсе факультета журналистики ЧГУ. За победу в конкурсе Юлия получила приз в 3 млн рублей, новый автомобиль и корону из белого золота, бриллиантов, рубинов и сапфировПодробности...
Сирия отразила нападение США (фото)
США, Великобритания и Франция провели один из самых массированных ракетных обстрелов Сирии за последние годы. В операции были задействованы корабли и стратегическая авиация. Однако больше половины ракет были уничтожены средствами ПВО еще на подлетеПодробности...
НАТО провело учения вблизи российских границ
В Латвии недалеко от города Даугавпилса прошли совместные учения итальянских и местных военных в рамках программы Enhanced Forward Presence, которая заключается в размещении НАТО своих контингентов по линии соприкосновения с РоссиейПодробности...
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