Мэр Неаполя возмутился приближением к городу подлодки США

Мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис обратился к командующему городским портом в связи с присутствием на рейде у берегов атомной подлодки США, которая нанесла удар по Сирии.

«Я узнал, что 20 марта американская атомная подводная лодка John Warner встала на рейд в гавани нашего города. Я также прочитал приказ, который вы издали для обеспечения необходимых мер безопасности и навигации. В этой связи я хотел бы отметить, что по моей инициативе 23 сентября 2015 года была утверждена резолюция, в соответствии с которой неаполитанский порт был объявлен «безъядерной зоной», – цитирует РИА «Новости» заявление Луиджи Де Маджистриса.

Он также отметил, что власти города хотели бы, чтобы обладающие подобными возможностями структуры не разрешали подобным кораблям входить в порт Неаполя, «исходя из принципов политики разоружения, мира, борьбы с ядерным оружием, а также в связи с угрозой системе гражданской обороны», которую эти суда несут городу в случае ЧП.

В документе говорится о желании городских властей запретить «швартовку и остановку любого плавательного средства на атомном ходу или обладающего ядерным вооружением».

В связи с этим мэр Неаполя попросил контр-адмирала Артуро Фараоне учитывать для «аналогичных будущих ситуаций», что упомянутая резолюция направлена на «признание нежелательными транзита и пребывания судов с подобными характеристиками в водах нашего города».

Известно что письмо мэра итальянского города морскому офицеру было направлено на прошлой неделе, еще до ударов США и их союзников по Сирии. По словам Де Маджистриса, тот факт, что после рейда на итальянском побережье подлодка отправилась на операцию в Сирии, укрепляет справедливый характер его обращения.

В ответ на обращение мэра Артуро Фараоне заявил, что вопросы прибытия и остановки иностранных военных судов не находятся в компетенции руководства порта, который подчиняется министерству транспорта Италии. При этом контр-адмирал проинформировал, что подлодка США так и не зашла в порт, оставаясь на расстоянии шести километров от берега.

Крылатые ракеты США по целям в Сирии с борта USS Warner были запущены 14 апреля, когда США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые якобы используются для производства химоружия. По данным российского Генштаба, атаку частично отбили сирийские ПВО. При этом в США заявили, что ракеты достигли своих целей, и ни одна из них сбита не была.