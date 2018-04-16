Российский футбольный чемпионат сменит логотип

Коммерческий директор Российской футбольной премьер-лиги Павел Суворов рассказал, почему РФПЛ для ребрендинга выбрала логотип с медведем.

«На данный момент мы остановились на варианте с медведем, был предложен такой образ, мы посчитали, что он интереснее других, он про Россию, он архитипичный, может быть, немного стилизованный, но это тоже неплохо. Он простой, понятный, символичный, считываемый сразу, он хорошо используется в цифровой среде, его не нужно объяснять. И он в какой-то степени бескомпромиссный, не оставляет равнодушным, подчеркивает характер российского футбола», –цитирует ТАСС Суворова.

По его словам, образ бренда будет доработан. Он отметил, что какие-то детали, например, глаза медведя, могут быть другого света. «Все это предстоит решить. Мы слышим комментарии, мы сами не хотим агрессии, мы хотим эмоций, но ни в коем случае не агрессии. Если это вопрос небольшого изменения, то мы на него пойдем», – сказал директор РФПЛ.



Суворов добавил, что политической подоплеки в выборе образа медведя искать не стоит. «Мы всегда под девизом «Спорт вне политики», мы не задумывались об этом, даже вопросов таких не было. Все-таки российский характер многие отождествляют с медведем, он спокойный и сильный», – подчеркнул он.



Ребрендинг лиги также предполагает изменение названия турнира. РФПЛ стала РПЛ – Российской премьер-лигой. «Старое название показалось длинным, оно правильное и отражает все сущности организации, но оно, скорее, административное. Нам нужно быть более короткими, простыми. Думали над разными вариантами, но решили, что премьер-лига – это устойчивое название, понятное всем, как высший уровень российского футбола», – заявил Суворов.

По его словам, на первом этапе ребрендинга РФПЛ определила общую стратегию, для чего было привлечено агентство «Графит», а также британский консультант, который ранее занимался брендом Английской премьер-лиги.

Суворова добавил, что одна из главных задач ребрендинга – стать коммерчески привлекательным для потенциальных партнеров.»Бренд становится более интерактивным, потребительским, надеюсь, что с ним нам будет проще решать проблемы с лицензионными программами и предоставлением логотипа производителям потребительских товаров. Одна из задач была стать более современными и направленными на более молодую аудиторию, мы понимаем, что за ней будущее», – сказал директор.

РФПЛ официально перейдет на новый бренд со следующего сезона, отметил Суворов.

Рабочая версия логотипа Российской премьер-лиги, разработанная студией Артемия Лебедева, была обнародована в понедельник.

РФПЛ проводит чемпионат России с 2002 года. Ребрендинг организация проводит впервые.