Российский футбольный чемпионат сменит логотип

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Восхождение Ходорковского стало наиболее яркой страницей беспредела 90-х

Государство должно было заработать на приватизации нефтянки, но в итоге еще и приплачивало олигархамФото: Машков Юрий/ТАСС
Ровно 25 лет назад была создана нефтяная компания «ЮКОС». Всего за несколько лет ее владелец Михаил Ходорковский стал самым богатым человеком России. Дальнейшее общеизвестно и не стоит внимания. Однако о том, как именно появился на свет его нефтяной гигант, необходимо помнить. В первую очередь для того, чтобы столь позорные события нашей истории никогда не повторились. Подробности...
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Контрсанкциям России нужно избежать бумеранга

Прекращение поставок в США ракетных двигателей РД-180 станет потерей для РоссииФото: nasa.gov
«Надо понимать, что никакой симметрии в экономике, к сожалению, быть не может. По поводу ответов российской стороне надо фантазировать в других сферах», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. По его мнению, к законопроекту о контрсанкциях пока стоит относиться как к рамочному: надо действовать прагматично, избегать шагов, которые в результате прилетят бумерангом обратно. Подробности...
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Ночной полет над морем оказался слишком сложным для асов «Камова»

Вертолет Ка-29 зарекомендовал себя как надежная машина с простым управлениемФото: Павел Львов/РИА Новости
Летчик-испытатель фирмы «Камов» Виталий Лебедев, который погиб при падении Ка-29, был профессионалом высочайшего класса. На это обратил внимание известный испытатель вертолетов, комментируя трагический инцидент на испытаниях десантного корабля «Иван Грен». Что привело к падению боевого вертолета – технические проблемы, ошибки экипажа или иная причина? Подробности...
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Результаты атаки на Сирию должны заставить Трампа задуматься

В США теперь могут сколько угодно надувать щеки, но практически нулевой результат атаки на Сирию в какой-то момент дойдет и до ТрампаФото: Yang Chenglin/Zuma/Global Look Press
Удар американской коалиции по целям в Сирии превратился в фарс, который теперь станет очередным мифом западной пропаганды. Американская сторона говорит об успешном поражении целей – да только дело в том, что этих целей попросту никогда не существовало. С военной точки зрения это даже больший провал, чем могли мечтать самые отъявленные противники американского оружия. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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CША послали сигнал всем потенциальным друзьям Москвы

Игорь Димитриев, политический эмигрант
Пока вы все заняты подсчетами недолетевших «Томагавков», я вам подскажу смысл демонстративного ракетного удара по Сирии. Психологический эффект от атаки неприятный. Сирия уже точно не будет такой как раньше. Подробности...
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«Отложенный ответный ход» Москвы вызывает беспокойство не только в США

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Захочет ли нарастившее мускулы право-популистское движение идти на дно вместе с адептами «моральных бомбардировок» и с самим Дональдом Трампом, если он ради демонстрации «крутизны» откажется от предвыборных обещаний? Подробности...
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Что нового сказал Сергей Лавров о «деле Скрипалей»

Владимир Ворожцов, Генерал-майор внутренней службы (в отст.)
По традициям СВОП общение конфиденциально, его содержание не разглашается. Однако краткая информация о «деле Скрипалей» была оглашена. Суммирую ответы профессионалов, думаю, что они могут представлять интерес. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Названа победительница «Мисс Россия – 2018»

      Титул «Мисс Россия – 2018» получила представительница Чувашской Республики Юлия Полячихина. Девушке 18 лет, она учится на первом курсе факультета журналистики ЧГУ. За победу в конкурсе Юлия получила приз в 3 млн рублей, новый автомобиль и корону из белого золота, бриллиантов, рубинов и сапфиров
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      Сирия отразила нападение США (фото)

      США, Великобритания и Франция провели один из самых массированных ракетных обстрелов Сирии за последние годы. В операции были задействованы корабли и стратегическая авиация. Однако больше половины ракет были уничтожены средствами ПВО еще на подлете
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      В Латвии недалеко от города Даугавпилса прошли совместные учения итальянских и местных военных в рамках программы Enhanced Forward Presence, которая заключается в размещении НАТО своих контингентов по линии соприкосновения с Россией
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          Российский футбольный чемпионат сменит логотип

          16 апреля 2018, 20:16

          Текст: Алексей Ласнов

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          Коммерческий директор Российской футбольной премьер-лиги Павел Суворов рассказал, почему РФПЛ для ребрендинга выбрала логотип с медведем.

          «На данный момент мы остановились на варианте с медведем, был предложен такой образ, мы посчитали, что он интереснее других, он про Россию, он архитипичный, может быть, немного стилизованный, но это тоже неплохо. Он простой, понятный, символичный, считываемый сразу, он хорошо используется в цифровой среде, его не нужно объяснять. И он в какой-то степени бескомпромиссный, не оставляет равнодушным, подчеркивает характер российского футбола», –цитирует ТАСС Суворова.

          По его словам, образ бренда будет доработан. Он отметил, что какие-то детали, например, глаза медведя, могут быть другого света. «Все это предстоит решить. Мы слышим комментарии, мы сами не хотим агрессии, мы хотим эмоций, но ни в коем случае не агрессии. Если это вопрос небольшого изменения, то мы на него пойдем», – сказал директор РФПЛ.

          Суворов добавил, что политической подоплеки в выборе образа медведя искать не стоит. «Мы всегда под девизом «Спорт вне политики», мы не задумывались об этом, даже вопросов таких не было. Все-таки российский характер многие отождествляют с медведем, он спокойный и сильный», – подчеркнул он.

          Ребрендинг лиги также предполагает изменение названия турнира. РФПЛ стала РПЛ – Российской премьер-лигой. «Старое название показалось длинным, оно правильное и отражает все сущности организации, но оно, скорее, административное. Нам нужно быть более короткими, простыми. Думали над разными вариантами, но решили, что премьер-лига – это устойчивое название, понятное всем, как высший уровень российского футбола», – заявил Суворов.

          По его словам, на первом этапе ребрендинга РФПЛ определила общую стратегию, для чего было привлечено агентство «Графит», а также британский консультант, который ранее занимался брендом Английской премьер-лиги.

          Суворова добавил, что одна из главных задач ребрендинга – стать коммерчески привлекательным для потенциальных партнеров.»Бренд становится более интерактивным, потребительским, надеюсь, что с ним нам будет проще решать проблемы с лицензионными программами и предоставлением логотипа производителям потребительских товаров. Одна из задач была стать более современными и направленными на более молодую аудиторию, мы понимаем, что за ней будущее», – сказал директор.

          РФПЛ официально перейдет на новый бренд со следующего сезона, отметил Суворов.

          Рабочая версия логотипа Российской премьер-лиги, разработанная студией Артемия Лебедева, была обнародована в понедельник.



          РФПЛ проводит чемпионат России с 2002 года. Ребрендинг организация проводит впервые.


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