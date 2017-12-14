В Греции в знак протеста против ударов по Сирии попытались снести статую Трумэна

Сторонники Коммунистической партии Греции (KKE) попытались снести статую бывшего президента США Гарри Трумэна в Афинах в ходе акции протеста против ракетного удара по Сирии.

Протестующие попытались подпилить ноги статуи и опрокинуть ее с помощью веревок, однако вмешалась полиция и разогнала толпу, использовав слезоточивый газ. Монументу был нанесен небольшой урон, как минимум трое протестующих получили травмы головы, сообщает Reuters.

«То, что мы сделали сегодня, является символическим шагом против США и войны (в Сирии)», – заявил представитель партии Йоргос Перрос. По его словам, эта статуя – «символ империализма США».

Напомним, авианосная ударная группа (АУГ) ВМС США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» уже начала свое движение к Сирии в Средиземном море.

Удары по Сирии крылатыми ракетами были нанесены с подлодки «Джон Уорнер» класса «Вирджиния».

В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции.