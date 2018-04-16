Макрон рассказал о вере в суверенитет Франции по вопросу миграции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что верит в суверенную Европу и в суверенитет Франции в вопросах миграции и безопасности.

По словам Макрона, он верит в суверенную Европу, «которая несет амбиции нашего континента и позволяет нести наши ценности», передает РИА «Новости».

«Мы не можем отказаться от наших принципов или амбиций для тех, кто ставит себя на край истории. Сейчас решается судьба Европы, и моя ответственность – от имени Франции нести это устремление», – считает Макрон в прямом эфире телеканалом BFMTV.

Он также признался, что верит в суверенитет Франции в вопросах миграции и безопасности и вместе с этим верит в европейский суверенитет, от которого «должно исходить европейское пробуждение».

Напомним, за один только 2016 год население ЕС увеличилось за счет мигрантов на 1,5 млн человек.

Тем временем в начале апреля критики Ангелы Меркель из блока ХДС/ХСС, которые объединились в «Союз за ценности», призвали канцлера Германии отказаться от центристской политики и перейти к более консервативному курсу, предполагающему быструю высылку нелегальных мигрантов и отмену двойного гражданства. В Германии также заговорили о лишении джихадистов немецких паспортов.