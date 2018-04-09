В Германии заговорили о лишении джихадистов немецких паспортов

Германия будет лишить джихадистов немецких паспортов при условии, что у них есть другое гражданство, заявил статс-секретарь федерального МВД Штефан Майер в интервью изданию Westen.

По словам Майера, соответствующий законопроект будет внесен «в первый год правительства», назвав его принятие первоочередной целью нового кабинета министров, передает РИА «Новости».

Кроме того, глава МВД Германии Хорст Зеехофер, который ранее был премьером федеральной земли Бавария – первого немецкого региона на пути большинства прибывающих с Ближнего Востока мигрантов, намерен расширить список «безопасных стран происхождения», включив в него Грузию, Армению, Тунис, Алжир и Марокко, что позволит быстрее обрабатывать прошения мигрантов о предоставлении убежища.

Накануне критики канцлера ФРГ Ангелы Меркель из блока ХДС/ХСС, которые объединились в «Союз за ценности», призвали главу правительства Германии отказаться от центристской политики и перейти к более консервативному курсу, предполагающему быструю и последовательную высылку нелегальных мигрантов и отмену двойного гражданства.

Напомним, в минувшую субботу на юге Германии грузовик протаранил уличное кафе в Мюнстере и въехал в группу людей, в результате погибли два человека, еще 20 пострадали. Водитель покончил с собой. Сообщалось, что у него были проблемы с психикой.