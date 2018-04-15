МИД обвинил «западную тройку» в попытке полностью подчинить остальные страны

Западная тройка – США, Великобритания и Франция – взяла курс на полное политическое подчинение себе остальных стран, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, именно эти страны осуществили в ночь на субботу ракетный удар по Сирии. Объекты в САР были атакованы под предлогом якобы имевшей место химатаки, хотя доказательств предоставлено не было – более того, западные страны не дождались вердикта делегации ОЗХО, которая отправилась на место предполагаемой атаки с использованием отравляющих веществ.

По Сирии были выпущены 103 ракеты, 71 из которых в итоге была перехвачена сирийской ПВО.