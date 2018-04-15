Самолет прилетел из Петербурга в Москву с разрушенным фюзеляжем

Пассажирский самолет рейсом из Санкт-Петербурга в Москву приземлился с поврежденным фюзеляжем.

Уже после посадки сотрудники аэропорта обнаружили, что панель лайнера, соединяющая фюзеляж с верхней частью левого крыла, разрушена и частично отсутствует, сообщает Рен ТВ.

Сейчас проводится оценка технического состояния воздушного судна.

Телеканал не уточнил, какой авиакомпании принадлежит самолет и в каком столичном аэропорту он приземлился.

Еще один авиационный инцидент произошел в воскресенье с самолетом китайской авиакомпании Air China, летевшим из города Чанша в Пекин. Лайнер совершил экстренную посадку в городе Чжэнчжоу (центральная провинция Хэнань) из-за того, что один из пассажиров стал угрожать нападением на бортпроводницу, передает ТАСС со ссылкой на управление гражданской авиации КНР.

Пассажир грозил стюардессе ударом шариковой ручкой. Экипаж самолета принял решение о посадке. Нарушителя задержали и поместили в следственный изолятор.