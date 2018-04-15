Абу-Даби поддержал агрессию Запада против Сирии

Внешнеполитическое ведомство ОАЭ выразило поддержку военной операции Запада в Сирии, объяснив свое решение необходимостью ликвидации «химического оружия и его объектов в Сирии», а также недопущения его попадания в руки террористов.

В Абу-Даби отметили, что основой разрешения сирийского кризиса должно быть политическое решение на основе резолюции Совбеза ООН и Женевской декларации, передает РИА «Новости» со ссылкой на эмиратское информационное агентство WAM.

Напомним, в США утверждают, что все цели ракетного удара по Дамаску якобы были связаны с сирийской программой химического оружия.

Между тем глава МИД России Сергей Лавров еще заявил, что у Москвы есть неопровержимые доказательства, согласно которым так называемая «химическая атака» в сирийской Думе была инсценирована с участием иностранных спецслужб. Эти данные подтвердили в том числе и представители боевиков, блокированных ранее в Восточной Гуте.