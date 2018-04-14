Боевику запрещенной в России террористической организации «Джейш аль-Ислам» перед тем, как покинуть сирийскую Думу, признался в отсутствии химатак в Сирии.

Телеканал «Звезда» публикует видео, на котором боевик запрещенной террористической группировки «Джейш аль-Ислам» признается в том, что в Сирии не было никаких химических атак.

«Все это ложь! Не было никаких химударов!» - заявил он.

Такое заявление он сделал перед тем, как покинуть сирийскую Думу в рамках гуманитарных коридоров, организованных при содействии Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Таким образом, причина, по которой США и их союзники атаковали Сирию, является безосновательной.

В ночь на субботу президент США Дональд Трамп объявил, что отдал приказ о нанесении ракетного удара по Сирии. Западные страны применили в Сирии 103 ракеты, в том числе Tomahawk, при этом сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции.

Президент России Владимир Путин назвал удар западной коалиции по Сирии актом агрессии против суверенного государства.