Трампа заподозрили в попрании конституции США

Главы американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл и Том Кантримэн заявили, что решение главы Белого дома Дональда Трампа о нанесении ракетных ударов по объектам в Сирии противоречит американской конституции, так как не было одобрено Конгрессом США.

Кимболл и Кантримэн выразили глубокую обеспокоенность тем, что решение о нанесении ракетных ударов по Сирии было предпринято Белым домом без специального разрешения Конгресса США, что, по их мнению, «поднимает вопросы в области соблюдения [американской] конституции и вызывает озабоченность по поводу возможности президента [США] инициировать военные действия в отношении других стран, в том числе и против Северной Кореи», передает РИА «Новости».

Главы американской Ассоциации по контролю над вооружениями считают, что «это может привести к использованию ядерного оружия». Кроме того, угрозы Трампа, что операция продолжится, несут риск прямого противостояния с Россией, предупреждают эксперты.

«Если президент Трамп намерен продолжать военные действия в Сирии в ответ на дальнейшее использование химического оружия или в ответ на действия России, он должен пойти в Конгресс, чтобы запросить разрешение на использование военной силы», – подчеркивают Кимболл и Кантримэн.

Они также выражают серьезную обеспокоенность тем, что ракетный удары, нанесенные Соединенными Штатами, Великобританией и Францией по объектам в Сирии, противоречат уставу ООН. Эксперты призывают администрацию США вернуться к политическому процессу на площадке ООН.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему ракетный удар по Сирии стал поражением для США.