Кадыров обвинил США в геноциде мусульман

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что США под предлогом борьбы с терроризмом осуществляют геноцид мусульман.

Как написал Кадыров в своем Telegram-канале, комментируя ситуацию в Сирии, удар по независимому государству, не согласованный с ООН, является военным преступлением и варварством.

«Хочу еще раз отметить, то, что тяжкому военному преступлению США и их союзников нет и не может быть никакого оправдания. На протяжении многих десятилетий они ведут политику разрушения Исламского мира, мусульманских стран. Под лицемерным видом борьбы с терроризмом они уничтожают мирное население. Это настоящий геноцид мусульман, от которого пострадало много стран и народов. США пытаются создать однополярный мир на крови миллионов невинных людей, подчинить себе весь мир», – написал Кадыров.



Он добавил также, что цивилизованное общество не должно позволять такие действия, иначе подобная участь может ждать «любую страну и любой народ в данном регионе или других частях света!».

В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что удар западной коалиции по Сирии является грубым и наглым нарушением международного права. Член Совфеда Алексей Пушков отметил, что советские ПВО оказались умнее «умных» ракет Трампа.

Напомним, ранее в субботу спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ракетные удары США и их союзников по Сирии являются прямым актом агрессии и вовлекают мир в войну.