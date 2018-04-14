В Госдуме назвали удары по Сирии вовлечением мира в войну

Ракетные удары США и их союзников по Сирии являются прямым актом агрессии и вовлекают мир в войну, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Соединенные Штаты, нанося ракетные удары по Сирийской Арабской Республике, суверенному государству, действуют вне рамок международных правовых норм», – приводит его слова ТАСС.

Володин подчеркнул, что эти действия являются агрессией со стороны США. «И втягивание в нее европейских стран ни к чему хорошему не приведет», – заявил он.

По его словам, Вашингтон втягивает мир в войну, его необходимо остановить.

В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что удар западной коалиции по Сирии является грубым и наглым нарушением международного права. Член Совфеда Алексей Пушков отметил, что советские ПВО оказались умнее «умных» ракет Трампа.