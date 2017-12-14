Пекин выступил с призывом к странам Запада после ударов по Сирии

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин прокомментировала удары США, Великобритании и Франции по Сирии.

По ее словам, сирийский кризис может быть решен только политическим путем.

«Международное сообщество должно продолжать поддерживать определяющую роль ООН и прилагать постоянные усилия для окончательного урегулирования сирийского кризиса», – приводит ее слова РИА «Новости».

Китай заявил, что ни одна из сторон не должна делать преждевременных суждений о возможном применении химического оружия в Сирии до проведения объективного расследования.

Хуа Чуньин также заявила, что Пекин всегда выступает против применения силы в международных отношениях и ратует за необходимость уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность других стран.

По словам представителя китайского внешнеполитического ведомства, односторонние военные действия вне рамок Совбеза ООН добавят сложностей в урегулирование сирийского кризиса.

В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции. Во время атаки по Сирии применялись Tomahawk («Томагавк») и новейшие американские высокоточные крылатые ракеты класса «воздух – поверхность» AGM-158 JASSM. Примечательно, что ни одна выпущенная Британией по Сирии ракета не достигла цели – все они были сбиты сирийской ПВО. Член Совфеда Алексей Пушков отметил, что советские ПВО оказались умнее «умных» ракет Трампа.