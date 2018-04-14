В России стартовала ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант»

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14 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 13:38  |  vz.ru
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Назван лучший ответ России на новые санкции США

У России есть экономические рычаги давления на США. Вопрос – надо ли ими пользоваться?Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
США изобретают все новые и новые методы экономического давления на Россию, выбирая сильные и в то же время уязвимые места российской экономики. И после очередного удара вернулись к забытому запрету на госдолг РФ. Есть ли у России возможность ударить по американской экономике и бизнесу так, чтобы мало не показалось? Подробности...
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Путин знает тайну главного оружия Трампа

Твиттер Трампа – его главное оружиеФото: Jaap Arriens/ZUMA/Global Look Press
Последние заявления Дональда Трампа вызвали у многих столь сильное замешательство, что все громче звучат голоса тех, кто призывает лишить президента США возможности писать посты в Твиттере. Это более чем неразумно, ведь у американского президента в борьбе за власть и так очень мало инструментов. Подробности...
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СССР увеличил свои шансы на победу в ядерной войне благодаря космонавтам

Герман Титов, Юрий Гагарин, Павел Попович и Андриян Николаев поднимают бокалы в честь наступления 1963 годаФото: РИА Новости
В России отмечают День космонавтики. С космонавтами наша страна традиционно связывала не только свои исторические и научные победы, но и обороноспособность, а также возможность победы в глобальных войнах. Сейчас об этом часто забывают, искренне недоумевая, зачем космонавтам на орбите нужно личное оружие. Подробности...
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Что может сделать Россия против новой «жесткой политики» Запада

С мягкой политикой в отношении России покончено, пообещал Помпео Фото: Yuri Gripas/Reuters
Без двух минут новый глава Госдепартамента Майк Помпео обещает России трудные времена. Это касается не только санкций, но и создания проблем вдоль российских границ – в Грузии и на Украине. За столь смелое и честное заявление Помпео нужно сказать спасибо: теперь мы знаем, к чему нужно готовиться и как именно готовиться. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Очень скоро мы услышим про «самый анонимный в мире мессенджер»

Антон Крылов, журналист
Свершилось. Мессенджер Telegram признан запрещенным на территории Российской Федерации. Вопрос, «зачем Роскомнадзор и Госдума все подряд запрещают, если эти запреты не работают», волнует не один пытливый мозг. Подробности...
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Западные правозащитники признали украинский режим «гибридным»

Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
Новый отчет неправительственной международной организации Freedom House относительно Украины наводит на интересные размышления. Действительно ли Украина движется к диктатуре и, главное, к какой именно диктатуре. Подробности...

Павел Дуров умеет строить великие компании, но не умеет их сохранять

Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, писатель
Что делает великий предприниматель Марк Цукерберг, когда американская власть напоминает ему о своем существовании?Идет в сенат. Дает показания. Что делает Павел Дуров, когда российская власть напоминает ему о своем существовании? Подробности...
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          В России стартовала ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант»

          14 апреля 2018, 11:24

          Текст: Наталья Ануфриева

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          В субботу в России стартовала ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант»; в 2018 году столицей мероприятия стал Владивосток.

          Владивосток одержал победу в конкурсе на звание главного города проекта. Здесь разместится главная площадка, на которую приедет автор диктанта этого года Гузель Яхина, чтобы прочитать его для всех участников, сообщают организаторы образовательного мероприятия.

          Яхина продиктует отрывок из своего нового романа «Дети мои». Он будет посвящен одному дню жизни учителя немецкой словесности – жителя немецкой колонии на Волге.

          Впервые во Владивостоке диктант напишут в президентском Нахимовском училище и в Приморском океанариуме, где параллельно начнется шоу дельфинов.

          Кроме того, во Владивостоке организаторы ожидают участие около 500 иностранцев, среди них – сотрудники генконсульства КНР.

          Для носителей русского языка, желающих поучаствовать в «Тотальном диктанте», но находящихся за пределами России, уже три года проводится тест TruD – проект, призванный дать возможность приобщиться ко всемирной образовательной акции тем, кто любит и изучает русский язык, но владеет им как иностранным.

          К проекту присоединились более 10 учреждений и образовательных организации стран АТР. Всего же «Тотальный диктант» объединит 76 стран и более тысячи городов.

          К акции присоединятся также космонавты, пассажиры самолетов, альпинисты. Так, российский космонавт Олег Артемьев в этом году второй раз присоединится к «Тотальному диктанту» и напишет текст на орбите, передает РИА «Новости».

          «Русский язык для космонавта важен ничуть не меньше, чем физика или астрономия. И космонавт точно не может быть безграмотным, поэтому желаю 14 апреля удачи всем, а особенно тем, кто мечтает стать космонавтом», – сказал Артемьев.

          На высоте диктант напишут пассажиры трех бортов авиакомпании S7 Airlines. Первый рейс эстафеты вылетит из Владивостока в Новосибирск, на родину акции; там диктовать часть текста «Утро» в воздухе будет руководитель «Тотального диктанта» Ольга Ребковец.

          На рейсе из Новосибирска в Москву ведущая телеканала ГТРК «Новосибирск» Евгения Дергачева продиктует вторую часть – «День».

          В Москве эстафету подхватят пассажиры S7 Airlines, путешествующие в Рим. Читать заключительную часть – «Вечер» – станет телеведущая Первого канала Алла Михеева.

          Проверить свою грамотность смогут пассажиры поездов и встречающие, которые в субботу окажутся на железнодорожных вокзалах Москвы (Казанском, Курском, Рижском, Ярославском), Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

          Необычно пройдет акция в Челябинске – там диктант можно будет написать на колесе обозрения.

          Во второй раз текст диктанта будет написан в троллейбусе между Алуштой и Симферополем на высоте 752 метра.

          В Альметьевске, Уфе, Франкфурте-на-Майне (Германия), Веве (Швейцария) и других городах будут организованы площадки, где детей займут аниматоры и воспитатели, пока родители будут писать диктант.

          Руководитель «Тотального диктанта» Ольга Ребковец рассказала, что в 2018 году акция объединила 76 стран и 1 021 город.

          «Новые высоты для Тотального диктанта не помеха, как в прямом, так и в переносном смысле. Например, впервые в этом году диктант будет писать группа альпинистов в горах Домбая. Также впервые диктант пройдет в Катаре, Коста-Рике, Панаме, Венгрии, Сирии», – сказала она.

          В городах, вошедших в шорт-лист конкурса «Столица Тотального диктанта-2018», чтецами выступят звезды.

          Например, в Таллине текст прочитают Дима Билан и Виктор Сухоруков, в Красноярске – Михаил Шац, в Красногорске – актер Дмитрий Харатьян. В Страсбурге в библиотеке Национального университета текст прочитает хореограф Алла Духова. В Русском доме в Берлине участники встретятся с актером Вениамином Смеховым. Еще один немецкий город, Франкфурт-на-Майне, познакомит участников с писателем Андреем Усачевым, автором «Тотального диктанта-2016». В Манчестере диктовать будет племянник Бориса Пастернака Николас Пастернак-Слейтер.

          В Волгограде можно будет написать текст под диктовку Максима Опалева, олимпийского чемпиона, многократного чемпиона мира и Европы по гребле на каноэ. В Филадельфии чтецом выступит еще одна олимпийская чемпионка и известный тренер по фигурному катанию Наталья Линичук.

          В Москве участники акции смогут написать диктант под диктовку актера Сергея Безрукова. Он примет участие в качестве чтеца на площадке в гимназии имени Е. М. Примакова.

          В «Точке кипения» АСИ текст будет читать журналист, телеведущий, писатель Владимир Познер, а на площадке интерактивного музея «Россия – Моя история» текст будет читать лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев.

          Впервые в этом году к проекту присоединилась журналистка и телеведущая Софико Шеварднадзе. Она прочтет «Тотальный диктант» в лектории «Прямая речь».

          В Новосибирске диктант продиктует известный шоумен Андрей Бочаров и «Алиса» – голосовой помощник компании «Яндекс», сообщила координатор акции в этом городе Дарья Макарова.

          «Большая команда работает над тем, чтобы научить «Алису» читать максимально по-человечески. Она использует технологию синтеза и распознавания речи SpeechKit, благодаря чему может учиться интонациям», – рассказала она.

          Председатель экспертного совета «Тотального диктанта» Наталья Кошкарева отметила, что помогать «Алисе» будут профессиональные филологи и поправят, если она вдруг запнется или поставит неправильное ударение.

          В год проведения чемпионата мира по футболу в России к «Тотальному диктанту» впервые присоединился домашний стадион футбольного клуба «Зенит» – «Санкт-Петербург», который станет самой большой площадкой проведения акции в Северной столице и проверит грамотность болельщиков перед матчем «Зенит» – «Анжи» 14 апреля.

          В Сочи единственной площадкой проведения диктанта станет образовательный центр «Сириус». Площадка будет закрытой, в диктанте примут участие только воспитанники образовательного центра. Всего в апреле образовательный центр принимает около 774 школьника – участника направлений «Наука», «Искусство», «Спорт» и «Литературное творчество».

          Текст прочтет Владимир Солнцев, академик Российской академии космонавтики, генеральный директор ПАО «РКК Энергия», который также встретится с участниками апрельской образовательной программы центра в рамках празднования Дня космонавтики.

          «Тотальный диктант» – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее задачи – дать возможность каждому человеку проверить свое знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Участвовать в «Тотальном диктанте» может любой желающий.

          Официальная трансляция будет вестись на сайте totaldict.ru в 8.00, 11.00 и 14.00 по мск.


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