В субботу в России стартовала ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант»; в 2018 году столицей мероприятия стал Владивосток.

Владивосток одержал победу в конкурсе на звание главного города проекта. Здесь разместится главная площадка, на которую приедет автор диктанта этого года Гузель Яхина, чтобы прочитать его для всех участников, сообщают организаторы образовательного мероприятия.

Яхина продиктует отрывок из своего нового романа «Дети мои». Он будет посвящен одному дню жизни учителя немецкой словесности – жителя немецкой колонии на Волге.

Впервые во Владивостоке диктант напишут в президентском Нахимовском училище и в Приморском океанариуме, где параллельно начнется шоу дельфинов.

Кроме того, во Владивостоке организаторы ожидают участие около 500 иностранцев, среди них – сотрудники генконсульства КНР.

Для носителей русского языка, желающих поучаствовать в «Тотальном диктанте», но находящихся за пределами России, уже три года проводится тест TruD – проект, призванный дать возможность приобщиться ко всемирной образовательной акции тем, кто любит и изучает русский язык, но владеет им как иностранным.

К проекту присоединились более 10 учреждений и образовательных организации стран АТР. Всего же «Тотальный диктант» объединит 76 стран и более тысячи городов.

К акции присоединятся также космонавты, пассажиры самолетов, альпинисты. Так, российский космонавт Олег Артемьев в этом году второй раз присоединится к «Тотальному диктанту» и напишет текст на орбите, передает РИА «Новости».

«Русский язык для космонавта важен ничуть не меньше, чем физика или астрономия. И космонавт точно не может быть безграмотным, поэтому желаю 14 апреля удачи всем, а особенно тем, кто мечтает стать космонавтом», – сказал Артемьев.

На высоте диктант напишут пассажиры трех бортов авиакомпании S7 Airlines. Первый рейс эстафеты вылетит из Владивостока в Новосибирск, на родину акции; там диктовать часть текста «Утро» в воздухе будет руководитель «Тотального диктанта» Ольга Ребковец.

На рейсе из Новосибирска в Москву ведущая телеканала ГТРК «Новосибирск» Евгения Дергачева продиктует вторую часть – «День».

В Москве эстафету подхватят пассажиры S7 Airlines, путешествующие в Рим. Читать заключительную часть – «Вечер» – станет телеведущая Первого канала Алла Михеева.

Проверить свою грамотность смогут пассажиры поездов и встречающие, которые в субботу окажутся на железнодорожных вокзалах Москвы (Казанском, Курском, Рижском, Ярославском), Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Необычно пройдет акция в Челябинске – там диктант можно будет написать на колесе обозрения.

Во второй раз текст диктанта будет написан в троллейбусе между Алуштой и Симферополем на высоте 752 метра.

В Альметьевске, Уфе, Франкфурте-на-Майне (Германия), Веве (Швейцария) и других городах будут организованы площадки, где детей займут аниматоры и воспитатели, пока родители будут писать диктант.

Руководитель «Тотального диктанта» Ольга Ребковец рассказала, что в 2018 году акция объединила 76 стран и 1 021 город.

«Новые высоты для Тотального диктанта не помеха, как в прямом, так и в переносном смысле. Например, впервые в этом году диктант будет писать группа альпинистов в горах Домбая. Также впервые диктант пройдет в Катаре, Коста-Рике, Панаме, Венгрии, Сирии», – сказала она.

В городах, вошедших в шорт-лист конкурса «Столица Тотального диктанта-2018», чтецами выступят звезды.

Например, в Таллине текст прочитают Дима Билан и Виктор Сухоруков, в Красноярске – Михаил Шац, в Красногорске – актер Дмитрий Харатьян. В Страсбурге в библиотеке Национального университета текст прочитает хореограф Алла Духова. В Русском доме в Берлине участники встретятся с актером Вениамином Смеховым. Еще один немецкий город, Франкфурт-на-Майне, познакомит участников с писателем Андреем Усачевым, автором «Тотального диктанта-2016». В Манчестере диктовать будет племянник Бориса Пастернака Николас Пастернак-Слейтер.

В Волгограде можно будет написать текст под диктовку Максима Опалева, олимпийского чемпиона, многократного чемпиона мира и Европы по гребле на каноэ. В Филадельфии чтецом выступит еще одна олимпийская чемпионка и известный тренер по фигурному катанию Наталья Линичук.

В Москве участники акции смогут написать диктант под диктовку актера Сергея Безрукова. Он примет участие в качестве чтеца на площадке в гимназии имени Е. М. Примакова.

В «Точке кипения» АСИ текст будет читать журналист, телеведущий, писатель Владимир Познер, а на площадке интерактивного музея «Россия – Моя история» текст будет читать лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев.

Впервые в этом году к проекту присоединилась журналистка и телеведущая Софико Шеварднадзе. Она прочтет «Тотальный диктант» в лектории «Прямая речь».

В Новосибирске диктант продиктует известный шоумен Андрей Бочаров и «Алиса» – голосовой помощник компании «Яндекс», сообщила координатор акции в этом городе Дарья Макарова.

«Большая команда работает над тем, чтобы научить «Алису» читать максимально по-человечески. Она использует технологию синтеза и распознавания речи SpeechKit, благодаря чему может учиться интонациям», – рассказала она.

Председатель экспертного совета «Тотального диктанта» Наталья Кошкарева отметила, что помогать «Алисе» будут профессиональные филологи и поправят, если она вдруг запнется или поставит неправильное ударение.

В год проведения чемпионата мира по футболу в России к «Тотальному диктанту» впервые присоединился домашний стадион футбольного клуба «Зенит» – «Санкт-Петербург», который станет самой большой площадкой проведения акции в Северной столице и проверит грамотность болельщиков перед матчем «Зенит» – «Анжи» 14 апреля.

В Сочи единственной площадкой проведения диктанта станет образовательный центр «Сириус». Площадка будет закрытой, в диктанте примут участие только воспитанники образовательного центра. Всего в апреле образовательный центр принимает около 774 школьника – участника направлений «Наука», «Искусство», «Спорт» и «Литературное творчество».

Текст прочтет Владимир Солнцев, академик Российской академии космонавтики, генеральный директор ПАО «РКК Энергия», который также встретится с участниками апрельской образовательной программы центра в рамках празднования Дня космонавтики.

«Тотальный диктант» – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее задачи – дать возможность каждому человеку проверить свое знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Участвовать в «Тотальном диктанте» может любой желающий.

Официальная трансляция будет вестись на сайте totaldict.ru в 8.00, 11.00 и 14.00 по мск.