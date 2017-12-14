В Белоруссии предупредили Киев об ущербе в связи с выходом Украины из СНГ

Возможный выход Киева из состава СНГ нанесет ущерб конкурентоспособности и экономической безопасности Украины, заявил председатель комиссии нижней палаты белорусского парламента по международным делам Валерий Воронецкий.

Он подчеркнул, что подобное решение «не в интересах ни Украины и украинского народа, ни стран СНГ и их народов», добавив, что в современных условиях страны стараются, наоборот, объединяться в союзы, чтобы укрепить свою безопасность «в самом широком смысле слова», передает РИА «Новости».

«За сотни лет совместного проживания мы накопили огромное количество связей в различных областях сотрудничества, были созданы соответствующие правовое поле и международные институты … Искусственный разрыв этих исторических связей неизбежно … нанесет ущерб, в первую очередь, конкурентоспособности и экономической безопасности самой Украины», – уверен Воронецкий.

Напомним, в четверг президент Украины Петр Порошенко поручил начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ. В Совфеде предупредили, что возможный выход из CНГ ухудшит экономическую ситуацию на Украине.