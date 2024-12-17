У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.3 комментария
Мирошник назвал доклады Кириллова о химоружии на Украине болезненными для Киева
Мирошник назвал доклады Кириллова о химоружии болезненными для Украины и Запада
Доклады погибшего начальника войск РХБЗ РФ Игоря Кириллова о применении химического оружия на Украине вызвали международный резонанс, став «слишком болезненными» для Киева и его западных партнеров, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Согласно его словам, обсуждение применения химического и биологического оружия на международных площадках в последние недели вызвало большой резонанс. Мирошник отметил, что это обсуждение стало особенно чувствительным для Украины и ее западных партнеров, которые ранее игнорировали данные обвинения, сообщает ТАСС.
Мирошник подчеркнул: «Это трагедия, что сегодня произошло». Он уточнил, что на Украине проводятся эксперименты и имеются лаборатории, связанные с запрещенными видами вооружений. «Следственные органы сейчас этим занимаются», – добавил он. По мнению Мирошника, резонанс вокруг докладов генерал-полковника Кириллова мешает Киеву.
Украинские власти, по словам Мирошника, продолжают использовать запрещенные виды вооружений, пользуясь дипломатической поддержкой Запада.
Генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник погибли после взрыва в Москве, при этом самодельная бомба была начинена поражающими элементами. Взрывное устройство возле дома Кириллова активировали дистанционно. Следственный комитет квалифицировал гибель генерала как теракт.