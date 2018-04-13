Матвиенко назвала последствия выхода из СНГ для Украины

Возможный выход Украины из состава CНГ ухудшит экономическую ситуацию в этой стране, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Это (выход Украины из СНГ, – прим. ВЗГЛЯД) явно не в интересах Украины и украинского народа», – цитирует Матвиенко РИА «Новости».

Спикер верхней палаты также отметила, что со стороны Киева это выглядит, как «последовательная попытка разрушения всего и вся», добавив, что «Украина и так практически не принимала участие в деятельности СНГ последние годы» и что «СНГ без Украины живет и выживет».

«А то, что это будет только ухудшение экономической ситуации на Украине, это очевидно», – подчеркнула Матвиенко.

Также она сравнила заявление о возможном выходе Украины из СНГ с попыткой «стрельбы в собственную ногу».

«Рубить канаты, как в данном случае, абсолютно неразумно... Это скорее декларация, поскольку в последние годы Украина не принимала участие (в деятельности СНГ, – прим. ВЗГЛЯД), и если последует действие по юридическому разрыву, то, конечно, Украина многое потеряет», – добавила председатель Совета Федерации.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ. Он также пообещал внести в Верховную раду проект закона об одностороннем прекращении положений договора о дружбе с Россией.