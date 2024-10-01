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    Проблемы с возможностью определять собственную судьбу испытывают такие крупные и успешные страны, как Германия или Япония. Что уж говорить о маленькой Армении, как бы грустно для нас в России это ни было.

    16 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский День воссоединения русских людей

    Многие из тех, кто внимательно учил в школе русскую историю, помнят важнейшую тему, завершавшую эпоху ига – «Воссоединение русских земель». Сейчас, спустя много сотен лет, после очередных потрясений, мы становимся вновь современниками воссоединения русских земель, возвращения России в Россию.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Почему футбольные фанаты ругают «Зенит»

    «Зенит» очень большой и заметный, как «Пари Сен-Жермен» во Франции и «Бавария» в Германии. А способ решения недовольства среди болельщиков один – России нужен новый чемпион, хотя бы на один сезон.

    9 комментариев
    1 октября 2024, 07:48 • Новости дня

    Подбитый танк Leopard доставили на «Уралвагонзавод»

    Подбитый в зоне СВО немецкий танк Leopard доставили на УВЗ для изучения

    Tекст: Александра Юдина

    На «Уралвагонзавод» привезли немецкий танк Leopard, подбитый в ходе спецоперации, который специалисты концерна собираются изучить для оценки его военно-технического уровня.

    В Telegram-канале УВЗ указано, что специалисты завода вскоре начнут детальное исследование узлов и систем этой техники.

    «Доставлен немецкий танк Leopard, подбитый нашими доблестными военными в ходе СВО. В настоящее время вражеская машина поставлена на домкраты. Специалисты концерна... приступили к препарированию узлов, систем и агрегатов», – отмечено в сообщении.

    После завершения исследования планируется дать экспертную оценку уровню военно-технических характеристик танка Leopard.

    Ожидается, что данное изучение поможет понять сильные и слабые стороны немецких танков, что может оказать влияние на дальнейшие разработки и модернизацию танковой техники.

    Ранее пленный боец ВСУ рассказал, что танкисты не дождались от НАТО поставок Leopard.

    29 сентября 2024, 14:16 • Новости дня
    В результате удара по зданию СБУ с офицерами НАТО в Запорожье погибло не менее 15 человек

    Подполье: В Запорожье уничтожено здание СБУ, где находились офицеры из стран НАТО

    В результате удара по зданию СБУ с офицерами НАТО в Запорожье погибло не менее 15 человек
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате удара по зданию СБУ в Запорожье, где находились офицеры стран НАТО, погибло как минимум 15 человек, квартал вокруг здания оцеплен, ведутся работы по разбору завалов, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, здание СБУ в Запорожье, где находились офицеры из стран НАТО, подверглось удару, в результате которого погибло не менее 15 человек. Квартал вокруг здания был оцеплен, спасатели продолжают разбирать завалы, уточнил Лебедев, передает РИА «Новости».

    Помимо этого, удары были нанесены по заводам «Мотор Сич» и «Прогресс». Как отметил Лебедев, первый удар по «Мотор Сич» произошел в 5:25, затем последовало несколько более дальних ударов. Примерно в 5:50 были зафиксированы удары в районе «Прогресса», подчеркнул он.

    На «Мотор Сич» производится подготовка и ремонт военной техники, сборка беспилотников и обучение операторов. Завод «Прогресс» используется ВСУ для изготовления двигателей для ракет РСЗО и ремонта тяжелой техники. Некоторые помещения завода превратили в склады боеприпасов.

    Ранее Лебедев сообщил, что ВС России нанесли удар по стратегически важному заводу «Мотор Сич» в Запорожье, где производились комплектующие для ракетных систем залпового огня и беспилотников, а также дислоцировалось значительное количество украинских военнослужащих.

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    29 сентября 2024, 10:51 • Новости дня
    Михаил Ефремов захотел пойти танкистом на СВО, поскольку «умеет водить»

    Михаил Ефремов просил отправить его танкистом на СВО

    Михаил Ефремов захотел пойти танкистом на СВО, поскольку «умеет водить»
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский актер Михаил Ефремов, находящийся в колонии за ДТП, выразил желание участвовать в СВО на Украине в качестве танкиста, сообщили СМИ.

    Российский актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии, заявил о своем желании принять участие в специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot. Источник из окружения семьи актера рассказал, что еще в самом начале СВО Ефремов выразил намерение подать ходатайство об отправке в зону боевых действий.

    Ефремов заявил о своей готовности стать танкистом и отметил, что обладает навыками вождения, которые могут быть полезны в этой роли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре столицы. Также сообщалось, что в момент аварии он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, как указала прокуратура Москвы. Кроме того, Ефремова лишили водительских прав на три года после освобождения.

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    30 сентября 2024, 22:05 • Видео
    Австрия проголосовала за Россию и против Украины

    На выборах в Австрии победу одержала Австрийская партия свободы Герберта Кикля, который является категорическим противником антироссийских санкций и поддержки Украины со стороны ЕС. При этом его называют «фашистом», а в европрессе пишут о «реванше фашизма в Австрии».

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    28 сентября 2024, 13:12 • Новости дня
    ВС России нанесли удар «Кинжалом» по аэродромной инфраструктуре ВСУ
    ВС России нанесли удар «Кинжалом» по аэродромной инфраструктуре ВСУ
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Вооруженные Силы России накануне нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по аэродромной инфраструктуре ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Удар наносился с применением гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал» и ударных беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Как отметили в оборонном ведомстве, все цели удара были достигнуты, назначенные объекты поражены.

    Ранеев Минобороны сообщили, что российские военные нанесли удар по «Южмашу» в Днепропетровске с помощью оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», уничтожив три склада боеприпасов ВСУ.

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    28 сентября 2024, 11:38 • Новости дня
    ВСУ начали применять новую тактику налетов на Энергодар

    Сеновоз: ВСУ начали групповые атаки беспилотников на Энергодар с интервалом в 10-15 минут

    ВСУ начали применять новую тактику налетов на Энергодар
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Украинские боевики применили тактику последовательных атак дронами на Энергодар, запуская до пяти беспилотников с интервалом в 10-15 минут для достижения целей.

    Украинские военные начали применять новую тактику ударов дронами по городу Энергодар, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы городской администрации Эдуарда Сеновоза.

    По его словам, ВСУ атакуют город группами беспилотников, за один раз применяя до пяти дронов. Удары наносятся с интервалом в 10-15 минут, чтобы увеличить эффективность атак. Эти удары создают дополнительные сложности для защитников города и увеличивают риск для мирных жителей.

    Ранее Следственный комитет России сообщил, что 25 сентября ВСУ уже проводили подобные атаки, нанося удары по жилым домам в Энергодаре. Беспилотники дважды целились в один из домов в момент работы там оперативных служб.

    Ранее в Энергодаре из-за обстрелов ВСУ были повреждены подстанции, что привело к серьезным перебоям с электроснабжением и водоснабжением города.

    До этогоболее десяти беспилотников ВСУ пытались атаковать территорию Энергодара, который является городом-спутником Запорожской АЭС.

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    30 сентября 2024, 13:39 • Новости дня
    Российская армия отразила попытку вторжения ВСУ в Курской области

    ВС России сорвали попытку прорыва ВСУ в Курской области, уничтожив более 350 украинских военных

    Российская армия отразила попытку вторжения ВСУ в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Российские войска успешно отразили попытку вторжения украинских сил в Курской области, уничтожив более 350 военнослужащих ВСУ и значительное количество техники, включая бронетранспортеры и ракетные комплексы.

    Российские Вооруженные силы продолжают наносить удары по позициям украинских войск в Курской области, сообщает Минобороны. В ходе наступательных операций группировкой войск «Север» были нанесены поражения формированиям 21-й, 22-й, 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино и других.

    За последние сутки российские войска отразили две контратаки противника и сорвали попытки атак в направлениях Ольговки и Камышевки. Потери украинской стороны составили до 60 человек убитыми и ранеными, включая уничтожение боевых бронированных машин и автомобильной техники.

    При поддержке армейской авиации и огня артиллерии российские силы также отбили пять попыток прорыва ВСУ через границу в направлении населенного пункта Новый Путь. В результате этих операций потери ВСУ составили более 30 человек личного состава, а также несколько единиц бронетехники, включая американскую бронированную ремонтно-эвакуационную машину М-88.

    В дополнение к наземным операциям, российская оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения украинских резервов в Сумской области. В результате этих действий украинская сторона потеряла более 350 военнослужащих, восемь единиц бронетехники, включая зенитный комплекс «Тунгуска» и израильскую радиолокационную станцию «Рада», а также несколько артиллерийских орудий.

    Отметим, что российские войска ежедневно отражают попытки ВСУ прорваться через границу. Так, они отразили шесть попыток прорыва ВСУ через границу в районе населенного пункта Новый Путь, нанеся противнику значительные потери. До этого ВС России в течение суток успешно отразили пять попыток прорыва украинских войск через границу в Курской области, также нанеся серьезные потери врагу в живой силе и технике.

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    28 сентября 2024, 16:48 • Новости дня
    Танкисты «Ахмата» остановили наступление ВСУ под Суджей

    Экипаж «Ахмата» уничтожил пехоту ВСУ, пытавшуюся прорвать оборону под Суджей

    Танкисты «Ахмата» остановили наступление ВСУ под Суджей
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Экипаж танкистов спецназа «Ахмат» уничтожил группу пехоты ВСУ, пытавшуюся прорвать линию обороны в районе Суджи, сообщил танкист с позывным «Заза».

    Танковый экипаж спецназа «Ахмат» успешно остановил попытку прорыва пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Суджей в Курской области, передает РИА «Новости». Танкист с позывным «Заза» описал операцию как сложную и напряженную. По его словам, экипажу пришлось противостоять FPV-дронам и артиллерийскому огню, прежде чем они сумели перебраться на закрытую позицию и эффективно остановить наступление противника.

    По словам танкиста «Зазы», пехота ВСУ регулярно пытается прорвать линию обороны на этом участке, но пока безуспешно. Другой боец спецназа «Ахмат» с позывным «Ракета» отметил, что танкисты на этом направлении действуют очень активно. Он подчеркнул, что работа идет постоянно, и частые действия танкистов поддерживают оборонительные позиции российских сил.

    Начальник Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов сообщил, что 6 августа подразделения ВСУ начали наступление в Курской области, но были остановлены. Он заявил, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. По данным Министерства обороны РФ, противник потерял более 18,1 тыс. военных и 132 танка на курском направлении.

    Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что киевский режим ведет неизбирательную стрельбу, включая атаки на гражданские цели, назвав это провокацией. Он заверил, что ВСУ получат достойный ответ, и все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, Белгородской и Брянской областях продолжает действовать режим контртеррористической операции для обеспечения безопасности граждан.

    Ранее сообщалось, что бойцы «Ахмата» использовали два танка для успешного сдерживания атаки ВСУ под Суджей на протяжении двух недель, несмотря на ранения экипажа, эвакуированного после повреждения дронами, рассказал заместитель командира бронегруппы спецназа «Ахмат» с позывным Каплодий.

    Российская авиация прямым попаданием ФАБ уничтожила командный пункт ВСУ у границ Курской области, что также было подтверждено командиром батальона тактической группы спецназа «Ахмат» с позывным «Каштан».

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    30 сентября 2024, 11:35 • Новости дня
    Ударом «Искандера» уничтожены вагоны с боеприпасами ВСУ в Николаевской области

    Российские войска уничтожили «Искандером» 12 вагонов ВСУ с боеприпасами в Николаевской области

    Ударом «Искандера» уничтожены вагоны с боеприпасами ВСУ в Николаевской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные нанесли ракетный удар по месту разгрузки эшелона в Казанке в Николаевской области, уничтожив 12 вагонов с боеприпасами, в том числе западного производства, сообщили в Министерстве обороны.

    Удар был направлен на место разгрузки эшелона, который находился в 45 км западнее Кривого Рога, в результате данной операции было уничтожено 12 вагонов, в которых находились боеприпасы, в том числе производства западных стран, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Ранее сообщалось, что из-за ударов ВС России в Николаевской области движение поездов на перегоне Долинская – Николаев было приостановлено.

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    28 сентября 2024, 19:07 • Новости дня
    Появилось видео ликвидации в Курской области бойца ВСУ с мечом

    Вооруженный мечом боец ВСУ был замечен в Курской области, он был уничтожен российским ударом, сообщают Telegram-каналы.

    Как отмечает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны», украинского военнослужащего с мечом обнаружили российские разведчики. Противник был уничтожен ударом по строению, где он решил спрятаться.

    «По заветам князя Александра Невского», – резюмировали авторы канала.

    Ранее в субботу Минобороны показало уничтожение бронемашины ВСУ дроном «Ланцет» в Курской области.

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    29 сентября 2024, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Макеевку в ЛНР
    Российские войска освободили Макеевку в ЛНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате успешных наступательных действий российские войска установили контроль над населенным пунктом Макеевка в Луганской народной республике (ЛНР), отразив контратаку украинских сил и уничтожив значительные силы и технику противника, сообщили в Минобороны России.

    Как указали в Telegram-канале ведомства, в ходе наступательных действий подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение силам и технике ВСУ в районах Купянска, Макеевки, Григоровки и Торского.

    В сообщении говорится, что ВС России отразили контратаку штурмового подразделения ВСУ. Потери украинской стороны составили до 450 военнослужащих, девять автомобилей, а также несколько артиллерийских установок, включая польскую Krab и американскую М198. Уничтожены три склада боеприпасов, уточнили в пресс-службе.

    В Минобороны добавили, что в других секторах фронта также зафиксированы успехи российских войск. Группировка «Север» нанесла удар по формированиям ВСУ в Волчанске и Липцах, где противник потерял до 70 военнослужащих и четыре автомобиля. Группировка «Юг» заняла более выгодные позиции в районах Константиновки и Северска.

    Активные действия авиации, артиллерии и ракетных войск также способствовали уничтожению объектов противника, включая объекты топливной инфраструктуры и центры радиотехнической разведки. Средствами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба Hammer и 172 украинских беспилотных аппарата, подчеркнули в ведомстве.

    В Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск «Центр» отразили четыре контратаки штурмовых групп ВСУ. «Потери противника составили до 620 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, два 152-мм орудия Д-20, 152-мм гаубица «Мста-Б», четыре 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожен склад боеприпасов», – отметили в ведомстве.

    В сообщении говорится, что подразделения группировки войск «Восток» ВС России отразили контратаку штурмовой группы ВСУ. Противник потерял до 135 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, девять автомобилей, 155-мм гаубицу Caesar производства Франции.

    Как указали в ведомстве, подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям 35-й бригады морской пехоты, 123-й бригады теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах Копани, Малой Токмачки Запорожской области и Котлярево Николаевской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, четыре автомобиля и радиолокационная станция ЗРК IRIS-T производства ФРГ.

    В пресс-службе заявили, что оперативно-тактической авиацией, дронами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение двум объектам топливной инфраструктуры, центру радиотехнической разведки, скоплениям живой силы и военной техники противника в 136 районах.

    Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения группировки «Центр» освободили Мариновку в Донецкой народной республике.

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    28 сентября 2024, 17:36 • Новости дня
    Погиб экс-боец ЦАХАЛ, служивший в ДНР под позывным «Моссад»
    Погиб экс-боец ЦАХАЛ, служивший в ДНР под позывным «Моссад»
    @ philos.msu.ru

    Антон Выдра, известный под позывным «Моссад», погиб в ДНР от удара FPV-дрона, возвращаясь с боевой задачи у Артемовска, ранее он служил в израильской армии.

    Антон Выдра, известный под позывным «Моссад», военнослужащий батальона четвертой бригады Вооруженных сил России, погиб под Артемовском, возвращаясь с боевой задачи. Как сообщает ТАСС, информацию о его гибели предоставил Михаил Аксель, координатор партии «Другая Россия Эдуарда Лимонова».

    «Моссад» ранее служил в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), но решил вернуться в Россию и присоединиться к спецоперации в качестве добровольца. По словам Акселя, Моссад был из семьи репатриантов и проходил срочную службу в Израиле из-за проживания там его родственников. В 2021 году он вернулся в Россию и, несмотря на отсутствие опыта срочной службы в российской армии, пошел добровольцем в бригаду «Призрак» в ЛНР.

    Боец погиб в результате атаки FPV-дрона, сам он также был оператором таких дронов.

    Ранее стало известно, что бывший глава подразделения воздушной разведки Донецкой народной республики Дмитрий Лысаковский с позывным «Гудвин» погиб в зоне спецоперации.

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    28 сентября 2024, 22:48 • Новости дня
    Лавров: Каждый срыв договоренностей с Россией делает Украину меньше
    Лавров: Каждый срыв договоренностей с Россией делает Украину меньше
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава российского МИД Сергей Лавров указал на сокращение территории Украины после каждых сорванных договоренностей с Россией.

    «С каждым разом, когда срывается договоренность, на которую Россия всегда идет, с каждым разом Украина становится меньше», – приводит его слова ТАСС.

    Он привел в пример отказ Украины выполнять Минские соглашения и срыв переговоров в 2022 году. Как отметил Лавров, «если Украина продолжает идти тем же путем, если она будет опять использовать какие-то трюки для того, чтобы выиграть время, у нее это не получится».

    По словам Лаврова, легитимность Украины «подорвана», пока нынешний режим сохраняет власть. Он выразил надежду, что международные партнеры, такие как Китай и Бразилия, учтут «манеры» украинского руководства и его попытки обманом вовлечь других на «зыбкую почву».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил, что Украина не смогла удержать свои границы 1991 года из-за недоговороспособности киевского режима. Лавров подчеркивал, что противники переговоров между Россией и Украиной должны осознавать последствия своего подхода – «чем дольше они тянут с переговорами, тем сложнее будет достичь согласия».

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    30 сентября 2024, 11:12 • Новости дня
    В Угледаре обнаружили километры подземных ходов противника

    Пушилин: В Угледаре ВСУ создали укрепрайоны с подземными переходами на километры

    В Угледаре обнаружены километры подземных переходов, организованных противником для укрепления позиций, что осложняет бои за город, находящийся на возвышенности.

    Бои за Угледар в Донецкой народной республике (ДНР) столкнулись с серьезными трудностями из-за географического положения города, сообщает ТАСС. Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что Угледар расположен на возвышенности, что делает его защиту более сложной. Кроме того, противник создал укрепрайоны с подземными переходами, длина которых достигает нескольких километров.

    По словам Пушилина, начиная с 2014 года противник активно выстраивал укрепления в городе. Эти укрепления включают пулеметные гнезда в многоэтажных зданиях, что увеличивает сложность боев за Угледар. Такие меры защиты создают дополнительные преграды для продвижения российских войск в этом районе.

    Несмотря на эти вызовы, российские вооруженные силы продолжают улучшать свои позиции в Угледаре. Пушилин подчеркнул, что ежедневно фиксируются улучшения позиций и серьезный охват города российскими войсками. Это свидетельствует о непрерывной работе и адаптации российских военных в условиях обороны противника.

    В конце прошлой недели сообщалось, что в Угледаре украинские войска оказались в окружении, так как контроль над единственной дорогой был перехвачен ДНР.

    Пушилин сообщал, что на угледарских улицах ведутся боевые действия за освобождение города от украинских боевиков.

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    28 сентября 2024, 10:32 • Новости дня
    Российские военные нанесли удар по «Южмашу» в Днепропетровске

    ВС России уничтожила три склада боеприпасов ВСУ на «Южмаше» в Днепропетровской области

    Российские военные нанесли удар по «Южмашу» в Днепропетровске
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные нанесли удар по «Южмашу» в Днепропетровске, уничтожив три склада боеприпасов ВСУ с помощью оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» были уничтожены три склада, где находились боеприпасы для ОТРК «Гром», РСЗО «Ольха» и беспилотников разных модификаций.

    Минобороны опубликовало кадры объективного контроля, демонстрирующие последствия удара. На видео видны взрывы и объемный пожар.

    Ранее сообщалось, что ВС России ударом «Искандера» уничтожили HIMARS в Сумской области.

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    29 сентября 2024, 09:28 • Новости дня
    Российский спецназ уничтожил технику ВСУ в Курской области

    Операторы БПЛА ВС России успешно поразили украинскую технику в глубоком тылу ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Операторы БПЛА российского спецназа эффективно выполняют боевые задачи, ликвидируя украинскую технику в глубоком тылу, благодаря современному оборудованию и автономности до двух недель, сообщил боец с позывным Рубин.

    По его словам, операции проводятся максимально близко к противнику, что позволяет точно поражать украинскую технику в глубоком тылу, передает РИА «Новости». Рубин отметил, что современные методы и техника позволяют автономно действовать в лесах до двух недель подряд, несмотря на попытки противника отследить их работу.

    «Здесь, когда свои разведчики и свои птицы, мы можем автономно работать в любой точке, в любой местности. Автономность, в зависимости от задач, может составлять минимально трое-четверо суток, а так может дойти и до двух недель», – пояснил «Рубин». Он подчеркнул, что мобильность, разнообразие используемых боеприпасов и профессиональная подготовка бойцов делают эти расчеты крайне эффективными.

    Боец добавил, что современное оборудование обеспечивает продолжительный путь полета FPV-дронов на значительные расстояния, что является одним из факторов успеха в выполнении таких операций. В условиях изменяющейся боевой обстановки, бойцы спецназа быстро адаптируются, чтобы продолжать выполнение поставленных задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженный мечом боец ВСУ был замечен в Курской области и впоследствии был уничтожен российским ударом. Также экипаж танкистов спецназа «Ахмат» уничтожил группу пехоты ВСУ, которая пыталась прорвать линию обороны в районе Суджи. Кроме того, Минобороны показало уничтожение боевой бронированной машины ВСУ дроном «Ланцет» в Курской области.

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    29 сентября 2024, 08:57 • Новости дня
    В Измаиле беспилотники поразили порт и судоремонтный завод

    В Измаиле дроны поразили два погрузочных терминала и судоремонтный завод

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Измаиле Одесской области дроны поразили объекты на территории порта и судоремонтного завода, в результате чего произошла детонация, что вызвало серию взрывов и повреждений.

    В Измаиле Одесской области были поражены два погрузочных терминала в порту и судоремонтный завод, передает РИА «Новости». Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что дроны поразили цели на территории второго и третьего погрузрайонов порта. На этих участках очевидцы заметили вспышки взрывов.

    Судоремонтный завод, находящийся на улице Нахимова, также подвергся атаке. По словам Лебедева, на территории завода произошла сильная детонация, что вызвало значительные разрушения. Завод ранее был известен как завод №999 и играл важную роль в судоремонте региона.

    Ранее, по данным представителей подполья, в результате удара по порту в Одессе был разрушен склад, который накануне загрузили снарядами и ракетами. Ранее сообщалось, что взрывы прогремели ночью со стороны железнодорожной станции на окраине Одессы, где находятся склады ВСУ.

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