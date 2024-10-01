Подбитый танк Leopard доставили на «Уралвагонзавод»

Подбитый в зоне СВО немецкий танк Leopard доставили на УВЗ для изучения

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале УВЗ указано, что специалисты завода вскоре начнут детальное исследование узлов и систем этой техники.

«Доставлен немецкий танк Leopard, подбитый нашими доблестными военными в ходе СВО. В настоящее время вражеская машина поставлена на домкраты. Специалисты концерна... приступили к препарированию узлов, систем и агрегатов», – отмечено в сообщении.

После завершения исследования планируется дать экспертную оценку уровню военно-технических характеристик танка Leopard.

Ожидается, что данное изучение поможет понять сильные и слабые стороны немецких танков, что может оказать влияние на дальнейшие разработки и модернизацию танковой техники.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал, что танкисты не дождались от НАТО поставок Leopard.