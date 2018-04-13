Стало известно о первой свадьбе между российским военным и сирийской девушкой

В сирийском Тартусе российский военнослужащий взял в жены гражданку Сирии, сообщают в соцсетях.

Капитан ВМФ России женился на девушке из Тартуса, сообщается в соцсетях со ссылкой на сирийское издание «Новости Дамаска».

Отмечено, что это первый официальный брак между российским военнослужащим и гражданкой Сирии.

Пользователи поздравили молодоженов теплыми словами.

«Поздравляю молодоженов! Желаю Божьих благословений им и их потомкам», – написал Salim Almehtar. «Теперь в нашем потомстве появится больше детей со светлыми голубыми глазами», – сказала Shams Soryana.

Официально информация пока не подтверждена.