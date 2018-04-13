Путин поручил кабмину усилить ответственность за нападения на врачей

Президент России Владимир Путин поручил кабмину установить ответственность за нападения медиков во время исполнения ими профессиональных обязанностей.

Установление «ответственности за совершение действий, препятствующих осуществлению медицинскими работниками профессиональной деятельности», прописано в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам встречи президента России с работниками сферы здравоохранения 16 марта в Петербурге.

Напомним, тогда глава государства заявил что поддерживает предложение об усилении ответственности за нападения на медиков. Летом 2017 года Госдума одобрила законопроекты о наказаниях за нападение на медиков и блокирование скорой помощи.