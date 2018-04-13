Британский концерн Rio Tinto объявит форс-мажор из-за санкций против России

Британский горно-металлургический концерн Rio Tinto объявит форс-мажор по некоторым контрактам из-за антироссийских санкций США.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что от введения санкций против российского алюминиевого гиганта «РусАл» выиграет британский горно-металлургический концерн Rio Tinto, поскольку санкции США спровоцируют рост цен для американских потребителей.

Напомним, Вашингтон ввел санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний.