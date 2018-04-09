Назван основной выгодополучатель от санкций против Дерипаски

От введения санкций против российского алюминиевого гиганта «РусАл» выиграет британский горно-металлургический концерн Rio Tinto; санкции США спровоцируют рост цен для американских потребителей, пишет Reuters.

По мнению трейдеров и аналитиков, санкции ускорят перестройку маршрутов мировых поставок алюминия, начавшуюся в марте после того, как США ввели 10-процентные пошлины на импорт металла, говорится в статье Reuters.

Если санкции против российской компании не будут отменены, Rio Tinto имеет все шансы компенсировать поставки «РусАла» нераспроданным объемом металла, отметил Пол Адкинс из AZ China.

При этом в самой Rio Tinto не стали комментировать ситуацию, указывает Reuters.

Импорт металла из России в США в 2017 году составил 695 тыс. 778 тонн при общем объеме импорта в 5 млн тонн, свидетельствуют данные Международного торгового центра. Rio Tinto в свою очередь произвел 3,6 млн тонн алюминия за прошлый год. Эти данные включают предприятия Канады и Австралии – эти страны президент США Дональд Трамп освободил от уплаты пошлин на алюминий.

Вашингтон ввел санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Американским инвесторам до 7 мая приказали избавиться от акций и других ценных бумаг трех российских компаний. Инвесторы устроили распродажу российских активов. За понедельник российские бизнесмены потеряли больше 12 млрд долларов. Самые крупные потери – у Олега Дерипаски. Против него ввели персональные санкции, а также под ограничения попали связанные с ним En+ Group, «РусАл» и шесть других российских компаний.

Акции «РусАла» обвалились на 46,9%, бумаги En+ Group рухнули на 41%.

Лихорадит и российскую национальную валюту: вечером понедельника курс евро впервые с 3 августа 2016 года превысил 75 рублей.

Bloomberg пишет, что инвесторы, вовлеченные в «рыночную кровавую бойню» вокруг российских компаний, находятся в состоянии паники и задаются вопросом, можно ли доверять российским ценным бумагам.