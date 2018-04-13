Хейли насчитала 50 устроенных Асадом «химатак»

Сирийские власти по меньшей мере 50 раз «применяли химическое оружие», заявила американский постпред при ООН Никки Хейли в ходе заседания Совбеза всемирной организации.

«По оценкам Соединенных Штатов, [президент Сирии Башар] Асад использовал химическое оружие во время сирийской войны по меньшей мере 50 раз. Публичные оценки достигают цифры в 200 [случаев]», – приводит ее слова ТАСС.

Между тем, в Минобороны ранее в пятницу сообщили, что 7 апреля в сирийском городе Дума имела место спланированная провокация. России удалось найти непосредственных участников съемки видеоролика с «последствиями» так называемой химатаки в Думе и опросить их.

Ранее в Генштабе сообщали, что организация «Белые каски» разыграли перед камерами химическую атаку на мирных жителей в сирийской Думе.