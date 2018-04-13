Россия выслала грузинского дипломата

Из-за ситуации с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Россия высылает сотрудника секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в Москве, заявили в МИД.

«В ответ на необоснованное решение Грузии о высылке сотрудника секции интересов России при посольстве Швейцарии в Тбилиси в связи с бездоказательными обвинениями Великобритании в адрес нашей страны по т. н. делу Скрипалей российская сторона объявила неприемлемым лицом сотрудника секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в Москве», – говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что ему надлежит покинуть Россию в течение недели.

В пятницу, 13 апреля, соответствующую ноту вручили временному поверенному в делах Швейцарии в России Патрику Францену.

В конце марта Грузия решила выслать одного российского дипломата из-за дела Скрипаля.