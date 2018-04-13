Дуров призвал к готовности «рискнуть всем ради свободы»

Основатель Telegram Павел Дуров на фоне решения суда о блокировке мессенджера опубликовал в Instagram свое фото на белом коне и написал о готовности «рискнуть всем ради свободы».

«Чтобы быть по-настоящему свободным, вы должны быть готовы рискнуть всем ради свободы», – написал Дуров на своей странице в Instagram.

Публикация от Pavel Durov (@durov) 13 Апр 2018 в 4:44 PDT

В пятницу Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать мессенджер Telegram в России немедленно, не дожидаясь решения апелляции.

В Telegram в ответ заявили, что не станут идти ни какие-либо уступки, а Павел Дуров заявил, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей.

Представители Роскомнадзора сообщили, что процедура ограничения доступа к Telegram будет организована после получения ведомством соответствующего решения Таганского суда Москвы. Оно уже было направлено.