Дуров пообещал применить в Telegram встроенные методы обхода блокировок

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей.

«Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей, однако 100%-ая доступность сервиса без VPN не гарантирована», – написал Дуров на своей странице «ВКонтакте».

Он добавил, что «независимо от наличия блокировки, Telegram сохранит возможность централизованно рассылать уведомления всем российским пользователям, информируя о развитии ситуации».

Тем временем ТАСС сообщает, что приложение Telegram X (альтернативная официальная версия приложения одноименного мессенджера), перестало быть доступным для пользователей интернет-магазина App Store в России и США. При этом неизвестно, когда оно могло быть удалено из магазина. Основное приложение Telegram все так же доступно для пользователей.

В пятницу Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать мессенджер Telegram в России немедленно, не дожидаясь решения апелляции.

В Telegram уже заявили, что не станут идти ни какие-либо уступки, несмотря на решение Таганского суда Москвы.

Представители Роскомнадзора сообщили, что процедура ограничения доступа к Telegram будет организована после получения ведомством соответствующего решения Таганского суда Москвы. Оно уже было направлено.