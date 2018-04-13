Россия оказалась способна без США и ЕС обеспечить себя алкоголем и табаком

Россия сможет прожить без европейского алкоголя, американских или европейских сигарет, собственное производство этих товаров закрывает потребности внутреннего рынка, сказал статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Евтухов отметил, что в России достаточно большой объем импорта алкоголя, особенного крепкого, но в случае введения ограничений это может стать серьезным ударом для стран – экспортеров такой продукции в нашу страну, передает РИА «Новости».

«Но думаю, мы и на российском алкоголе сможем выжить. В России есть очень хорошее вино. Конечно, не весь крепкий алкоголь у нас в стране производится, у нас виски нет. Но обычный крепкий алкоголь у нас, мне кажется, очень высокого качества», – сказал Евтухов, отметив, что «закрыть рынок» получится «без проблем». Он отметил, что российский бюджет останется в выигрыше – он получит больше акциз.

Евтухов сказал, что в России небольшой объем продаж американских или европейских сигарет, российское производство «закрывает» табачный рынок.

Ранее в пятницу стало известно, какие меры введет Россия в ответ на новые американские санкции: ограничения коснутся ввоза сельскохозяйственной продукции и сырья, возможности США участвовать в приватизации имущества, будет введен запрет ряду американцев на въезд в Россию и т.д.

В частности, Россия сможет производить товары без разрешения правообладателей в Соединенных Штатах и странах, поддерживающих Америку. Кроме того, Россия перестанет поставлять США двигатели РД-180, а также титан, необходимый для производства самолетов Boeing.

Законопроект могут рассмотреть в мае.