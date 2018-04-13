Обозначены сроки рассмотрения законопроекта об ответе на санкции США

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал сроки, в которые нижняя палата парламента может рассмотреть законопроект, предусматривающий ответ на антироссийскую политику США.

На вопрос о том, будет ли проект рассмотрен Госдумой в мае, Толстой ответил: «Скорее всего, да, если иное решение не будет принято на Совете Госдумы».

Парламентарий подчеркнул, что все депутаты работают в ситуации, когда у политиков нет отпусков, особенно в сложившейся сложной международной обстановке, передает РИА «Новости».

Толстой не исключил, что Совет Госдумы может принять решение об отзыве депутатов из отпусков. «Значит, депутаты вернутся из регионов, из отпусков, соберется внеочередное заседание Госдумы и примут это решение», – сказал он.

Вице-спикер Госдумы также заверил, что законопроект не затронет прав и свобод граждан России.

Он отметил, что в проекте закона, в частности, оговаривается, что лекарства, которые не выпускаются в России, аналогов которым нет в России, не могут попасть под действия мер.

Ранее в пятницу в Госдуме рассказали, какие меры введет Россия в ответ на новые американские санкции: ограничения коснутся ввоза сельскохозяйственной продукции и сырья, возможности США участвовать в приватизации имущества, будет введен запрет ряду американцев на въезд в Россию и т.д.

В частности, Россия сможет производить товары без разрешения правообладателей в Соединенных Штатах и странах, поддерживающих Америку. Кроме того, Россия перестанет поставлять США двигатели РД-180, а также титан, необходимый для производства самолетов Boeing.