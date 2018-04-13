Коммунальщики засудили Децла

Басманный суд Москвы взыскал с рэпера Кирилла Толмацкого (Децлf) около 150 тыс. рублей долга за коммунальные услуги, сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Царева сообщила, что суд взыскал у Толмацкого «149 тыс. 633 рубля долга и 4 тыс. в счет оплаты государственной пошлины», передает РИА «Новости».

Иск о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи подала на рэпера управляющая компания «Дом-Мастер».

Иные детали пока не сообщаются.