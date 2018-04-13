В Домодедово задержали пранкеров с «гранатами»

Сотрудники полиции аэропорта Домодедово задержали двух молодых людей, которые хотели разыграть пассажиров и сотрудников безопасности, использовав для этого муляжи гранат, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Волк сообщила, что «сотрудниками полиции в аэропорту Домодедово при проведении досмотра ручной клади 22-летнего мужчины были обнаружены предметы, схожие с двумя ручными гранатами и пистолетом», передает РИА «Новости».

После осмотра сумки выяснилось, что гранаты являются муляжами, однако пистолет по результатам проверки признан пневматическим оружием. Пранкеров доставили в дежурную часть полиции аэропорта для дальнейшего разбирательства.

Один из задержанных оказался блогером, который занимается видеосъемкой розыгрышей людей. Видеоотчеты об этом он выкладывает в интернет. Ему и принадлежала идея провести розыгрыш в Домодедово, «а товарищ вызвался оказать помощь».

Для проведения пранка молодые люди «приобрели в одном из столичных торговых комплексов два муляжа гранаты Ф-1 и пневматический пистолет», пояснила Волк.

В отношении «шутников» полицейские возбудили дело об административном правонарушении по статье «нарушение требований в области транспортной безопасности», максимальная санкция которой – лишение свободы до 5 лет.

Напомним, в декабре в Шереметьево задержали гражданку Британии с муляжом ручной гранаты.